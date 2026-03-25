Comienzan las obras de mejora del acerado en la Avenida Argentina dentro del PROFEA 2025

Han comenzado los trabajos de mejora del acerado en la Avenida Argentina, en la barriada del Río San Pedro, dentro del Programa de Fomento de Empleo Agrario (PROFEA 2025).

La actuación, con una inversión de 42.827 euros subvencionada por la Diputación Provincial de Cádiz, tiene un plazo de ejecución de seis meses y busca resolver los problemas derivados del deterioro del pavimento causado por las raíces de los árboles de gran porte que conforman el bulevar del paseo.

El Programa de Fomento de Empleo Agrario (PROFEA) funciona mediante proyectos presentados por los ayuntamientos en un ejercicio, en este caso el de 2025, que se ejecutan durante el siguiente año, 2026. Así, esta intervención forma parte de las actuaciones previstas por el Consistorio dentro de la convocatoria del pasado año.

El proyecto contempla la ampliación de los alcorques para adaptarlos al tamaño de las especies existentes y la sustitución de la solería en mal estado, garantizando un itinerario peatonal más seguro y accesible. También se repararán los paños de acerado dañados y se ajustará la pavimentación siguiendo criterios de accesibilidad y durabilidad.

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Del presupuesto total, 29.536 euros se destinan a mano de obra y 13.291 euros a materiales. Los trabajos incluyen la colocación de bordillos de hormigón prefabricado, renovación de soleras y sustitución de losas con materiales que mejoren la resistencia y eviten futuros levantamientos por las raíces.

El concejal de Infraestructuras, Antonio Gil, ha destacado la importancia de esta actuación en un barrio que arrastra deficiencias históricas en su acerado: «sabemos de las necesidades en materia de acerado. El barrio sufre desde hace décadas las consecuencias de una mala elección de especies ornamentales, como los pinos, cuyas raíces dañan las aceras. Además, trabajamos con materiales que dejaron de fabricarse hace años, lo que complica las reparaciones. Seguiremos actuando para resolver progresivamente un problema que lleva décadas afectando a la zona».

FUENTE: Ayto. de Puerto Real