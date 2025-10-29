Puerto Real conmemora el Día Mundial del Ictus con una charla informativa

Con motivo del Día Mundial del Ictus, que se conmemora cada 29 de octubre, el Ayuntamiento de Puerto Real ha organizado una charla divulgativa en el Centro Cultural Rosa Butler, a cargo del prestigioso neurólogo Joan Montaner, jefe del servicio de neurología del Hospital Virgen Macarena de Sevilla.

La ponencia, centrada en la prevención, detección y tratamiento del ictus y en la que se ha hablado de la importancia de una buena alimentación, ha contado con la asistencia de la alcaldesa, Aurora Salvador, y de la concejala de Salud, Virginia Mena, quienes han querido mostrar su apoyo a esta iniciativa de concienciación en salud.

Este acto ha servido como cierre de la programación dedicada al Día Internacional de las Personas Mayores, desarrollada durante el mes de octubre en la localidad, y ha puesto el broche final a una serie de actividades orientadas al bienestar y la participación activa de este sector de la población.

Con iniciativas como esta, el Ayuntamiento de Puerto Real refuerza su compromiso con el bienestar de la ciudadanía, apostando por la educación en salud, la prevención activa y la promoción de estilos de vida saludables.

PUBLICIDAD

FUENTE: Ayto. de Puerto Real