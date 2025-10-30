El PP de Puerto Real anuncia sus premiados por el Día de la Bandera Andaluza

El Partido Popular de Puerto Real va a celebrar por quinto año consecutivo el acto conmemorativo del 4 de diciembre, Día Oficial de la Bandera Andaluza, en un emotivo encuentro que servirá para rendir homenaje a varios vecinos, colectivos y entidades locales que destacan por su contribución a la sociedad puertorrealeña y andaluza.

El presidente local del PP y concejal en el Ayuntamiento, Vicente Fernández, se ha mostrado emocionado por poder compartir este acto «con todos los que sienten orgullo de ser andaluces y de formar parte de una tierra que avanza, guiada por los valores del esfuerzo, la solidaridad y el compromiso».

Fernández ha recordado el origen de esta celebración, «impulsada por el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, quien, a propuesta de Alejandro Rojas Marcos, decidió instaurar el 4 de diciembre como Día Oficial de la Bandera Andaluza en recuerdo de las históricas manifestaciones de 1977».

«Nuestro presidente no dudó en asumir este compromiso con la historia y con los andaluces. Lo que empezó como una idea sencilla se ha convertido en un símbolo de unidad, respeto y orgullo por nuestra identidad», ha señalado Fernández.

Reconocimientos a la sociedad civil de Puerto Real

El acto sirve además para entregar los galardones del Día de la Bandera Andaluza, otorgados a personas y entidades que representan los valores de esfuerzo, compromiso y convivencia. Los premiados de este año serán:

María Pérez Sánchez y Cristina Ojeda Sánchez , alumnas del Bachillerato Virgen del Carmen, por su esfuerzo académico y constancia, ejemplo de los jóvenes andaluces comprometidos con su futuro y el de la sociedad.

y , alumnas del Bachillerato Virgen del Carmen, por su esfuerzo académico y constancia, ejemplo de los jóvenes andaluces comprometidos con su futuro y el de la sociedad. José María Repiso , por su implicación constante en la vida social y cultural de la ciudad, y por ser el segundo mayor donante de sangre de España.

, por su implicación constante en la vida social y cultural de la ciudad, y por ser el segundo mayor donante de sangre de España. Escuela de Defensa Personal Esteban Colomer , por fomentar el respeto, la igualdad y la disciplina a través del deporte.

, por fomentar el respeto, la igualdad y la disciplina a través del deporte. Manuel Catalán , por su trayectoria personal y profesional al servicio de la comunidad, ejemplo de autónomo comprometido con la economía local.

, por su trayectoria personal y profesional al servicio de la comunidad, ejemplo de autónomo comprometido con la economía local. Hermandad de Nazarenos del Cristo del Amor del Río San Pedro , por mantener viva la tradición y la religiosidad popular en el siglo XXI, siendo la hermandad más joven de Puerto Real.

, por mantener viva la tradición y la religiosidad popular en el siglo XXI, siendo la hermandad más joven de Puerto Real. Vecinos de la calle San José , por su compromiso con la convivencia, el trabajo vecinal y la mejora de la ciudad.

, por su compromiso con la convivencia, el trabajo vecinal y la mejora de la ciudad. Residencia de Mayores Joaquina de Vedruna , por su destacada labor social y humana en el cuidado de los mayores, «con amor y entrega, como una verdadera familia».

, por su destacada labor social y humana en el cuidado de los mayores, «con amor y entrega, como una verdadera familia». Academia de Baile Rocío Campos , por su dedicación a la cultura, el flamenco y las raíces artísticas del pueblo andaluz.

, por su dedicación a la cultura, el flamenco y las raíces artísticas del pueblo andaluz. Asociación de Vecinos «El Rosal» del Meadero de la Reina por su lucha constante en la zona rural de Puerto Real.

También se va a premiar por su labor y trabajo constante a la Consejera de Inclusión Social, Juventud, Familia e igualdad Loles López Gabarro por su constante labor en todos los puestos ocupados.

Y también a Miguel Ángel Blanco, asesinado el 13 de julio de 1997 por ETA en Ermua al cual se le rendirá un homenaje.

El presidente local del PP ha concluido destacando que «estos premios son un reconocimiento al corazón de Puerto Real, a sus vecinos y asociaciones que, desde su día a día, hacen grande a nuestra tierra y mantienen viva la identidad andaluza».

