El Colegio Juan Pablo II de Puerto Real celebra la VI Edición de sus premios

El Colegio Juan Pablo II de Puerto Real celebrará este viernes 15 de mayo, a las 20:00 horas, la VI edición de sus premios, una cita con la que el centro reconoce a personas, familias e instituciones vinculadas al municipio y a su comunidad educativa.

El acto tendrá lugar en las instalaciones del colegio, situadas en la calle Santo Domingo, 38, y volverá a servir como punto de encuentro para la comunidad escolar y la sociedad puertorrealeña.

En esta edición, los Premios Juan Pablo II distinguirán trayectorias marcadas por la entrega, la solidaridad, la tradición y el compromiso con Puerto Real. En la categoría de Institución Local, el reconocimiento será para la Peña 5×5 de Puerto Real, por su contribución activa a la vida social y cultural del municipio, especialmente en el ámbito de las fiestas y tradiciones locales.

El galardón a la Persona Destacada de la Villa recaerá en Juan García, por mantener viva cada 6 de enero la tradición del toque de trompeta, un gesto convertido en símbolo del despertar del Día de Reyes para varias generaciones de vecinos.

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En la categoría de Antiguos Docentes, el colegio reconocerá a Ana María Benítez Fernández, Antonia Domínguez Pérez y Rosario Zaldívar Henry por toda una vida dedicada a la enseñanza y a la formación en valores.

También serán premiadas, dentro de la categoría de Familias Colaboradoras, la familia Romero Sánchez, junto a Carlota Pérez Gómez y Antonia García Carbu, por su cercanía, compromiso e implicación constante con la vida del centro.

Los premios volverán a destacar además al alumnado ejemplar. En esta sexta edición, recibirán este reconocimiento Candela Chouza Salazar y Lucía Vaca Quirós, por representar valores como el esfuerzo, el respeto y el compañerismo.

Como novedad, el Colegio Juan Pablo II incorpora este año la categoría Colaboración y Compromiso con el Centro, que distinguirá al grupo de costura del colegio por su implicación activa y su espíritu de servicio en la vida escolar.

La ceremonia contará también con un galardón sorpresa, que será desvelado durante el propio acto de entrega.

La jornada tendrá un carácter especialmente conmemorativo, ya que el centro celebrará el décimo aniversario de su primera promoción de antiguos alumnos. Por este motivo, se rendirá homenaje a los “Alumnos décimo aniversario”, como símbolo del vínculo que permanece entre el colegio y quienes han formado parte de su historia.