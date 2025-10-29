Neon Vampire presentará su nuevo álbum en El Patio de El Pozo, liderando un cartel de bandas locales

El próximo sábado 22 de noviembre, coincidiendo con la celebración del Día Internacional del Músico, Puerto Real acogerá un evento musical de gran envergadura y carácter social. Se trata de un macroconcierto gratuito que tendrá lugar en el emblemático El Patio de El Pozo.

El evento, que busca promover el talento musical de la Bahía, estará encabezado por Neon Vampire, banda que aprovechará la ocasión para presentar ante el público su nuevo y esperado trabajo discográfico, titulado «Piedras por diamantes».

El cartel se completa con una selección diversa de bandas locales, asegurando una tarde de rock y metal para todos los gustos:

FERAL (Metal)

(Metal) BRUTALLICA (Tributo a Metallica)

(Tributo a Metallica) Paralelo 18

The Smiling Jokers

Nevermind (Versiones de los años 90)

Compromiso con la accesibilidad y las familias

Los organizadores han puesto especial énfasis en la comodidad y la accesibilidad para todos los asistentes. El recinto contará con servicios adaptados y, pensando en el público familiar, se habilitará un espacio vigilado y seguro para los más pequeños.

Además de la música, los asistentes podrán disfrutar de una barra con servicio de bebidas y comidas para hacer de la jornada una experiencia completa.

El concierto es posible gracias a la colaboración esencial de la empresa de sonido Live Sound y del restaurante local «Raíces», quienes se unen para rendir homenaje a la figura del músico.

Desde la organización se recuerda a todos los asistentes que El Patio de El Pozo es un espacio delicado y emblemático de Puerto Real. Para poder seguir disfrutando de eventos gratuitos como este, se ruega la máxima precaución y civismo.

Usa las papeleras dispuestas en el recinto.

dispuestas en el recinto. Evita el botellón y utiliza el servicio de barra disponible.

¡Tu colaboración es esencial para mantener este entorno impecable!

FUENTE: Asociación de Músicos de Puerto Real