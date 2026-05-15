El Ayuntamiento prepara las playas para la temporada de baño 2026

El Ayuntamiento de Puerto Real trabaja ya en la puesta a punto de las playas del municipio de cara a la temporada de baño, que se desarrollará del 15 de junio al 15 de septiembre.

Las actuaciones se centran en el entorno del Río San Pedro, donde se están ultimando mejoras en accesos y servicios para garantizar el uso público en condiciones adecuadas desde el inicio del periodo estival.

Entre los trabajos realizados destaca la instalación de nuevas pasarelas de acceso a la arena, que facilitan la entrada a la playa y mejoran la accesibilidad. También se ha llevado a cabo el pintado del acerado en las zonas de acceso, señalizado en color amarillo para reforzar la seguridad peatonal. Este año, no será necesario realizar aportes de arena en las playas.

Además, el ayuntamiento confirma que este verano volverán a estar operativas las duchas y los lavapiés. Estos servicios no estuvieron disponibles el pasado año debido a las restricciones derivadas de la sequía, pero se recuperan ahora tras la mejora de la situación hídrica.

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El concejal de Infraestructura Azul, Antonio Gil, señala que «los trabajos avanzan a buen ritmo y permiten que las playas estén en condiciones óptimas para su uso desde el inicio de la temporada, con servicios básicos ya disponibles para la ciudadanía».

FUENTE: Ayto. de Puerto Real