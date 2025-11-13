18.8 C
Puerto Real
jueves, 13 noviembre, 2025
spot_img
InicioCultura

Puerto Real avanza en la creación del Foro Municipal de Memoria Democrática

Redacción
By Redacción
0
9

El Ayuntamiento de Puerto Real acordó en sesión plenaria el pasado 29 de mayo la creación del Foro Municipal de Memoria Democrática, que se constituirá como órgano colegiado y consultivo en materia memorialista.

Este espacio tendrá como referencia el Reglamento Municipal de Participación Ciudadana, que marcará su composición, finalidad y normas de funcionamiento.

El concejal de Memoria Democrática, Antonio Gil, ha destacado que el equipo de gobierno considera “fundamental organizar este espacio de trabajo sectorial para el asesoramiento, la información, el debate, el estudio y la propuesta en el ámbito memorialista, posibilitando la colaboración con la ciudadanía en el desarrollo de políticas públicas en dicha materia. Queremos abrir la participación al pueblo Saharaui también dentro de la interpretación de la ley memorialista».

Como paso previo a la configuración del nuevo órgano, el Ayuntamiento convoca a las entidades vinculadas a esta actividad a una reunión informativa que se celebrará el próximo 18 de noviembre a las 18:00 horas en el Ayuntamiento (Plaza de Jesús).

PUBLICIDAD

En esta reunión se tratarán varios asuntos: el procedimiento de constitución del Foro de Memoria Democrática, su funcionamiento y las acciones desarrolladas y propuestas para la elaboración del plan de trabajo 2026/2027.

Con esta iniciativa, Puerto Real refuerza su compromiso con la memoria democrática, fomentando la participación ciudadana y el desarrollo de políticas que preserven la historia y los valores democráticos.

FUENTE: Ayto. de Puerto Real

Artículo anterior
José Antonio Piñero Gutiérrez, pregonero de la Navidad 2025
Artículo siguiente
Cortes de luz para el 18 de noviembre en Puerto Real
Redacción
Redacciónhttps://puertorealhoy.es
La Redacción de Puerto Real Hoy te trae las noticias más importantes de nuestra localidad.

Artículos Relacionados

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

- Advertisement -
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img

Lo Último

Cargar más

Más leído

Cargar más

Puerto Real Hoy es el periódico independiente de la localidad de Puerto Real. Fundado en 2014, está hecho por periodistas titulados que acuden al rigor de la información para sus conciudadanos.

Contacto: redaccion@puertorealhoy.es

© Be First SL - ISSN: 2444-3662 || Registro ROMDA Nº RS8C2UZT5H | Stock images by Depositphotos | Design images by VistaCreate

error: El contenido está protegido.