El Ayuntamiento recuerda la normativa de uso de barbacoas ante el inicio de la temporada de restricciones

El Ayuntamiento de Puerto Real informa sobre las condiciones de uso de las barbacoas públicas instaladas en el municipio y recuerda que hacer fuego estará prohibido entre el 1 de junio y el 15 de octubre.

Ante la cercanía de esta fecha, el Consistorio insiste en respetar los plazos y normas para garantizar un uso seguro de estos espacios.

Estas instalaciones, ubicadas en el Parque de la Batalla de El Trocadero, en el Río San Pedro, y en el pinar de Casines, todas ellas de uso público, requiere autorización previa. En ambos casos, las solicitudes deben realizarse mediante instancia y registro previo en el Ayuntamiento de Puerto Real, un trámite que puede completarse tanto de forma presencial como a través de la sede electrónica municipal, donde se encuentra disponible el formulario correspondiente. Para la zona del Río San Pedro, las solicitudes también pueden gestionarse en el Centro Cívico, de lunes a viernes entre las 9:00 y las 13:00 horas, disponiendo del teléfono 856 21 41 27 para más información.

El horario permitido para su uso es de 8:00 a 22:00 horas. En el Parque de la Batalla de El Trocadero, estas instalaciones ya vuelven a estar en uso tras los trabajos de mejora realizados.

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En relación con los restos, de cualquier naturaleza, se deberán depositar en los contenedores más próximos, asegurándose de que no puedan provocar daños posteriormente.

Del mismo modo, se deberán mantener las cautelas oportunas para prevenir incendios, como tener reservas de agua para atender un fuego o su propagación, y situar la barbacoa a más de tres metros de árboles o arbustos.

Los agentes de la autoridad podrán ordenar la finalización del evento y la retirada de los participantes si las circunstancias lo aconsejan, sin perjuicio de denunciar los hechos que lo motiven. La práctica de la barbacoa no autoriza la acampada o pernoctación, ni la entrada de vehículos al lugar habilitado.

Los usuarios de las barbacoas públicas serán responsables de los daños y perjuicios que puedan provocar y deberán identificarse ante los agentes de la autoridad si así se les requiere.

FUENTE: Ayto. de Puerto Real