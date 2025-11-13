José Antonio Piñero Gutiérrez, pregonero de la Navidad 2025

El pregonero de la Navidad será José Antonio Piñero Gutiérrez (Puerto Real, 1975), periodista y profesor en la Universidad CEU San Pablo de Madrid, la Escuela Superior de Imagen y Sonido CES y el Colegio Fray Luis de León, donde imparte asignaturas relacionadas con radio, pódcast y producción sonora.

Con una amplia trayectoria en medios como Cadena SER, Onda Cero, Canal Sur y Punto Radio, Piñero ha dirigido y presentado informativos y programas especiales. Actualmente colabora en Radio Nacional de España y dirige el pódcast Maestros del Periodismo de la Asociación de la Prensa de Madrid, además del exitoso pódcast Radioactivo, con más de 50 millones de reproducciones en España y América Latina.

Entre sus reconocimientos destacan la Antena de Oro (2007) y el Premio Nacional de Radio al Mejor Presentador de Informativos (2010).

El pregón de Navidad tendrá lugar el 12 de diciembre, a las siete de la tarde, en el Teatro Principal.

