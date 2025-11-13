Remedios Parodi, nombrada pregonera de la Amargura 2026

La Hermandad del Santísimo Cristo de la Vera-Cruz, Aguas y Buen Viaje y Nuestra Señora de la Amargura, se encuentra planificando sus cultos cuaresmales de cara al próximo año.

En este sentido, la Junta de Gobierno en su última sesión plenaria, acordó por unanimidad, nombrar pregonera de la Amargura 2026, a Remedios Parodi Pérez. El acto tendrá lugar el domingo 1 de marzo en la parroquia San Benito Abad.

Reme Parodi, como cariñosamente se le conoce, ha ejercido durante 44 años como Maestra en el Colegio La Salle, actualmente jubilada. Es Hermana de la Asociación de Nuestra Señora de Lourdes, la Hermandad de los Dolores y la del Rocío. Colabora con otras Hermandades y asociaciones en charlas formativas, presentaciones y actos culturales.

Desde el año 2020 y hasta la actualidad, es responsable del Programa de Formación de la Hermandad del Rocío.Tiene en su haber, el Pregón de Los Dolores, la Oración poética a la Virgen de la Estrella, el Pregón a su Hermandad del Rocío, el de Lourdes y el Pregón a la Navidad.

Recientemente, se le ha concedido el máximo galardón que puede tener una puertorrealeña, como es el de Hija Predilecta de Puerto Real que le concedió elAyuntamiento el pasado año 2024. Además, Remedios Parodi realizó el Pregón de la Semana Santa de Puerto Real en 2016.

Remedios Parodi Pérez, ha aceptado con satisfacción este nombramiento de la Hermandad de la Vera-Cruz, una corporación cofrade muy ligada a su familia desde la reorganización de la misma en 1972.