Puerto Real
jueves, 18 septiembre, 2025
Navantia oferta 45 nuevas plazas para Puerto Real

Astillero de Puerto Real.
Astillero de Puerto Real.

Navantia, a través de su portal de empleo, ha anunciado la publicación de 45 nuevas plazas para el astillero de Puerto Real, todas para el área de Producción.

Se trata de 12 vacantes para técnicos superiores en el área de Producción: 8 de ellas es para ingenieros junior (menos de 4 años de experiencia), y el resto para candidatos con mayor experiencia (senior) en las distintas áreas de Producción (electricidad, pruebas mecánicas, acero, etc).

Las 33 plazas restantes están dirigidas a operarios y también para el Área de Producción. De ellas, 11 serán para operarios junior y otras 22 para operarios senior en los talleres de Producción.

Todos los interesados en optar a una de estas 45 vacantes pueden inscribirse a través del portal de empleo de Navantia, donde permanecerán activas hasta el próximo día 30 de septiembre.

FUENTE: Navantia

