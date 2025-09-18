30.6 C
Puerto Real
El Ayuntamiento de Puerto Real reivindica la construcción de un carril peatonal y ciclista en el puente Carranza

Esta mañana el Ayuntamiento, a través de su responsable de Transición Ecológica y Medio Ambiente, Iván Canca, ha manifestado públicamente el apoyo del Consistorio a las reivindicaciones de la Asamblea Ciclista Bahia de Cádiz, y concretamente a la marcha en bici que se celebrará el domingo 21 de septiembre, en demanda de una conexión ciclo-peatonal entre Cádiz y Puerto Real a través del puente Carranza.

Juan Miguel Solana y Andrés González, portavoces de esta Asamblea, acompañaron al edil puertorrealeño en la comparecencia, y han reiterado las reclamaciones que motivan la cita del domingo.

De este modo, han explicado que este colectivo lleva más de una década solicitando una conexión para peatones y bicicletas por el puente Carranza: “Para ir en bici de Puerto Real a Cádiz sólo habría que recorrer un kilómetro y medio, mientras que la alternativa, dar el rodeo por San Fernando, se acerca a los 30”, un dato concluyente expresado por Juan Miguel Solana.

Ahondando en sus reclamaciones, han recordado que las corporaciones municipales de Puerto Real y Cádiz han aprobado – más de una vez – mociones reclamando esta infraestructura, y que no es coherente que “mientras las legislaciones europeas y estatales, entre otras, promueven un cambio en la movilidad de las concentraciones urbanas, y destinan abundantes recursos económicos a grandes infraestructuras viarias, como el segundo puente a Cádiz, no acometan esta sencilla actuación”.

Iván Canca ha invitado a la población a unirse a esta bicifestación, cuyas normas y recorrido puede consultarse en la web de la Asamblea Ciclista.

FUENTE: Ayto. de Puerto Real

Detenidos en Puerto Real tras desmantelar una organización de suministro de combustible para narcolanchas
Navantia oferta 45 nuevas plazas para Puerto Real
