La Junta confirma la apertura de tarde del Consultorio del Río San Pedro

El Centro de Salud de la barriada de Río San Pedro, en Puerto Real, recuperará el horario de atención por las tardes a partir del próximo lunes 22 de septiembre, tras la incorporación de un nuevo médico de familia. Así lo anunció la delegada territorial de Salud y Consumo, Eva Pajares, durante una visita al Hospital Universitario de Puerto Real, donde participó en una jornada organizada con motivo del Día Mundial de la Seguridad del Paciente.

Refuerzo progresivo de la plantilla médica

Pajares recordó que, tal y como ya trasladó en agosto a la alcaldesa de la ciudad, Aurora Salvador, el centro de salud contará además a partir del 1 de octubre con otros dos médicos de familia. Estos profesionales se incorporarán tras haber elegido este consultorio en el acto único de oferta de empleo destinado a los residentes que acaban de completar su formación.

La delegada agradeció el esfuerzo realizado en los últimos meses por la Dirección del Distrito de Atención Primaria Bahía de Cádiz-La Janda, que ha trabajado para reforzar la plantilla y dar respuesta a las necesidades asistenciales de la zona. En sus palabras, “una medida que sin duda repercutirá positivamente en la salud y el bienestar de la población del municipio”.

Compromiso con la Atención Primaria

Durante su intervención, Pajares subrayó la importancia de la Atención Primaria como pilar del sistema sanitario. “Desde la Consejería de Salud y Consumo seguimos trabajando en el fortalecimiento de la Atención Primaria, pues se trata de la principal puerta de acceso al Sistema Sanitario Público para la ciudadanía”, señaló.

Asimismo, recordó que en el último año la Consejería ha puesto en marcha medidas para mejorar el servicio, entre ellas el sistema Backoffice, que facilita la gestión de citas y el acceso a la Atención Primaria.

Con esta ampliación de la plantilla médica, el Centro de Salud de Río San Pedro podrá retomar su horario completo, ofreciendo un servicio más accesible a los vecinos de Puerto Real.