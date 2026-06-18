Google Marcar como fuente preferida
30.7 C
Puerto Real
jueves, 18 junio, 2026
spot_img
InicioLocal

Las mascotas tendrán horario específico en las playas de Puerto Real esta temporada

Redacción
By Redacción
0
143

Las mascotas podrán acceder a las playas de Puerto Real hasta las 11:30 horas y a partir de las 20:30 horas, una vez finalizado el horario de vigilancia y servicios, según la regulación establecida para la temporada de baños 2026, iniciada el pasado 15 de junio.

La medida busca ordenar el uso del litoral durante las horas de mayor afluencia, compatibilizando el disfrute de las playas con la presencia de animales en las horas de menor ocupación.

El Ayuntamiento de Puerto Real mantiene asimismo el servicio de limpieza diaria a cargo del grupo energético GEN, garantizando que las playas estén en condiciones desde primeras horas de la mañana.

FUENTE: Ayto. de Puerto Real

PUBLICIDAD

Artículo anterior
El PSOE Puerto Real exige al Gobierno de España que «rectifique» y mantenga abierta la oficina de Correos del Río San Pedro
Artículo siguiente
AxSí Puerto Real denuncia el cierre de la oficina de Correos en el Río San Pedro
Redacción
Redacciónhttps://puertorealhoy.es
La Redacción de Puerto Real Hoy te trae las noticias más importantes de nuestra localidad.

Artículos Relacionados

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

- Advertisement -
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img

Lo Último

Cargar más

Más leído

Cargar más
Google Marcar como fuente preferida

Puerto Real Hoy es el periódico independiente de la localidad de Puerto Real. Fundado en 2014, está hecho por periodistas titulados que acuden al rigor de la información para sus conciudadanos.

Contacto: redaccion@puertorealhoy.es

© Be First SL - ISSN: 2444-3662 || Registro ROMDA Nº RS8C2UZT5H | Stock images by Depositphotos | Design images by VistaCreate

error: El contenido está protegido.