Una ruta con doce puntos recupera la Memoria Histórica y Democrática de Puerto Real

Puerto Real ha inaugurado la Ruta de la Memoria Histórica y Democrática, un itinerario de doce puntos que identifica en la localidad los lugares vinculados a la represión durante la Guerra Civil y la posterior dictadura franquista.

Al acto ha asistido el concejal de Memoria Democrática, Antonio Gil, acompañado por alumnado y profesorado del IES Manuel de Falla, centro educativo de la localidad impulsor de la iniciativa.

Antonio Gil, ha explicado: «este proyecto se ha llevado a cabo junto al IES Manuel de Falla y su grupo motor, una propuesta que se llevó a Pleno y que fue aprobada por diferentes partidos políticos de Puerto Real. Era un compromiso adquirido por el área de Memoria Democrática y hoy es una realidad», ha señalado el concejal, quien ha querido dar las gracias a todas las personas que han hecho posible este proyecto.

Tras el acto en el Consistorio, la comitiva se ha trasladado a la Plaza de los Descalzos, donde ha tenido lugar una ofrenda floral junto a la placa que recuerda el último domicilio de Manuel Bolaños, vecino de Puerto Real y víctima del nazismo. La ofrenda se ha realizado en presencia de familiares de Bolaños. Juani Cárdenas, investigadora vinculada al movimiento memorialista de Puerto Real y parte fundamental de esta iniciativa, ha expresado que se trata de un día muy especial al rendir, también, homenaje a Manuel Bolaños y a su familia.

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Origen de la iniciativa

La Ruta de la Memoria Histórica y Democrática surge de un proyecto impulsado desde el IES Manuel de Falla junto a la delegación municipal de Memoria Democrática, centro educativo que trasladó al ayuntamiento la propuesta de recuperar y señalizar los lugares vinculados a la represión franquista en Puerto Real.

El alumnado del centro educativo trabajó en la identificación de los puntos y los contenidos de la memoria de la localidad, un proceso que, como ha explicado Cristina Norato, coordinadora del grupo de profesorado del IES Manuel de Falla implicado en la iniciativa, «es el resultado de un trabajo arduo, riguroso y colectivo, realizado durante casi cinco años, en el que han participado alumnado, profesorado, investigadores e investigadoras, colectivos de memoria, vecinos y vecinas, familiares, y el trabajo, entre otras personas, de Juani Cárdenas para que esta ruta saliera adelante. Queríamos que contara la historia de los lugares, pero también de las personas», ha añadido.

La propuesta del IES Manuel de Falla se enmarca en un trabajo de investigación previo del centro en torno a la memoria histórica de Puerto Real, que el instituto ha venido reivindicando ante las instituciones locales como parte de su labor educativa. Antes de contar con las placas instaladas en cada emplazamiento, el centro ya venía realizando este recorrido de forma guiada con su alumnado. El resultado de ese proceso es la ruta inaugurada hoy, que traslada ese trabajo del aula al espacio público de la localidad.

Doce puntos distribuidos por la localidad

Cada uno de los doce puntos de la ruta cuenta con una placa explicativa sobre un pie, con información, imágenes y un código QR de ampliación de contenidos. La ruta está abierta a la ciudadanía, que puede recorrerla libremente siguiendo la información de las placas y los contenidos ampliados a través de los códigos QR.

El recorrido arranca en la Plaza de Jesús, donde está ubicado el plano de inicio, denominada plaza Juan Labrador durante la Segunda República y rebautizada como Plaza de España tras el golpe. Allí organizó el alcalde José María Fernández Gómez, el 18 de julio de 1936, el intento de resistencia frente al golpe militar, que derivó en el asesinato de nueve concejales y del propio regidor. La represión se coordinó desde la comandancia militar instalada en el edificio de la calle Soledad, donde se constituyó el juzgado de instrucción militar. A escasos metros, en la calle San José, se ubicaba el Cuartel General de la Falange, sede desde la que se organizaba el reclutamiento de milicianos y el control político de la población.

Continúa el itinerario en el café-bar Florida, en la calle de La Plaza, punto de encuentro habitual de sindicalistas y republicanos cuyo gerente, Regino López Lasso, fue asesinado en septiembre de 1936. Muy cerca, en el Mercado de Abastos, tenía su puesto Rosa Cuenca, «la Pasionaria», condenada a veinte años de prisión por rebelión militar; frente al mercado se encontraba el ultramarinos ‘La Piedra’, del comerciante Antonio Porras Camacho, que sería asesinado en agosto del mismo año.

La Media Luneta, lugar de partida de la ‘Lancha de la Carraca’, es el punto de la ruta que recuerda a los puertorrealeños ejecutados la noche del 28 al 29 de agosto de 1936 en el penal militar de Cuatro Torres. El siguiente hito se sitúa en la plaza Blas Infante y calle Sagasta. En la finca donde se ubica Correos se encontraba el Depósito Municipal, conocido como la Cárcel, un lugar vinculado con la represión política de vecinos y vecinas. En la propia calle Sagasta fueron sacados de sus domicilios al menos diez trabajadores para ser asesinados.

Junto al ‘Ventorrillo de Fernando’, la ruta señala las barricadas conocidas como ‘El Punto por San Fernando’, levantadas por antifascistas entre el 18 y el 19 de julio de 1936 para frenar el avance golpista. A este punto le sigue la denominada ‘Prisión Rosales’, en el entorno de la actual estación de Renfe, que llegó a albergar a unas 260 personas detenidas por su ideología, trasladadas de noche al Cementerio de San Roque.

El recorrido se cierra con dos últimos puntos: la Iglesia Priorial, incendiada el 18 de julio de 1936 y origen de un proceso sumarísimo contra 75 vecinos abierto en mayo de 1937, y el muro del Cementerio de San Roque, escenario de las ejecuciones vinculadas a la Prisión Rosales.

El tercero recuerda la Batalla del Trocadero, el combate del 31 de agosto de 1823 en el que las tropas francesas de los Cien Mil Hijos de San Luis tomaron el fuerte que hoy da nombre al caño de la Cortadura, un episodio que puso fin al Trienio Liberal y marcó el regreso del absolutismo de Fernando VII. La memoria de este enclave se extiende también al siglo XX: en las inmediaciones, en Matagorda, se instaló entre marzo y agosto de 1939 un campo de concentración franquista que llegó a albergar a más de 5.000 prisioneros republicanos, aprovechando las instalaciones del astillero de la zona.

Donación de La Máquina Creativa

Paralelamente, el colectivo artístico puertorrealeño La Máquina Creativa ha donado la obra ‘Silenciadas’, del artista José Enrique Izco Reina, que ha sido ubicada en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Puerto Real en recuerdo de las víctimas de la Memoria Histórica y Democrática. Se trata de un óleo sobre lienzo de 40×40 centímetros que representa el rostro de una niña rodeado de espinas y rosas, en referencia a las miles de mujeres represaliadas por el franquismo, que sufrieron una violencia sistemática dirigida a castigar su ideología e imponer por la fuerza un modelo patriarcal y nacional católico.

FUENTE: Ayto. de Puerto Real