Cazado en Puerto Real a más de 210 km./h. por la autopista AP-4

La Guardia Civil investiga al conductor de un turismo que fue sorprendido circulando a 212 kilómetros por hora en la autopista AP-4 (Sevilla-Cádiz), dentro del término municipal de Puerto Real, en un tramo donde la velocidad máxima permitida es de 120 km/h.

Los hechos ocurrieron en la madrugada del 16 de julio, durante un control de velocidad establecido por el Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Cádiz. Tras identificar al conductor, los agentes le atribuyen un presunto delito contra la seguridad vial por exceder ampliamente el límite permitido.

Detectado a 212 km/h durante un control de velocidad

Según ha informado la Guardia Civil, el vehículo, un Volkswagen Golf, fue captado a las 04:15 horas mientras circulaba en sentido Cádiz por la AP-4, dentro del partido judicial de Puerto Real.

Tras la detección, el Grupo de Investigación y Análisis de Tráfico (GIAT) del Subsector de Tráfico de Cádiz llevó a cabo las gestiones necesarias para localizar e investigar al conductor como presunto autor de un delito contra la seguridad vial, tipificado en el artículo 379 del Código Penal.

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Posibles penas

El exceso de velocidad registrado supera ampliamente el umbral establecido por la legislación penal para este tipo de infracciones.

De ser condenado, el conductor podría enfrentarse a penas de:

Prisión de tres a seis meses .

. Multa de seis a doce meses .

. Trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 90 días.

Además, el Código Penal contempla la privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por un periodo de entre uno y cuatro años.

La Guardia Civil recuerda los riesgos del exceso de velocidad

La Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil insiste en que el exceso de velocidad continúa siendo uno de los principales factores de riesgo en los accidentes de circulación.

Conducir por encima de los límites establecidos reduce considerablemente el tiempo de reacción del conductor, incrementa la distancia de frenado y aumenta la gravedad de las consecuencias en caso de accidente, elevando el riesgo de fallecimiento o de sufrir lesiones de especial gravedad.

La Guardia Civil recuerda que los controles de velocidad tienen como objetivo mejorar la seguridad vial y reducir la siniestralidad en las carreteras de la provincia.