AxSí Puerto Real denuncia el cierre de la oficina de Correos en el Río San Pedro

El portavoz de Andalucía Por Sí (AxSí) en Puerto Real, Alfredo Fernández, ha expresado su «firme rechazo» ante los rumores de cierre de la oficina de Correos de la barriada del Río San Pedro.

La formación local reacciona de este modo ante las informaciones, y el cartel visible a la entrada de las instalaciones, que apuntan a una clausura la cual podría materializarse de forma definitiva o, al menos, como una suspensión del servicio durante la temporada de verano.

Fernández ha calificado la situación de la gestión postal en la localidad como «nefasta», recordando que la oficina central del casco urbano «ya sufre problemas crónicos de saturación y deficiencias en su funcionamiento diario y que ha sido denunciado en nuestro caso en varias ocasiones».

Desde AxSí lamentan que «las distintas administraciones continúen sumiendo a Puerto Real en el olvido, comparando este escenario con el deterioro que sufren otros servicios esenciales como las conexiones ferroviarias de Renfe, competencia del Gobierno de España».

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Para el portavoz, resulta «un absoluto despropósito que una barriada que ha dispuesto de este servicio durante muchos años se vea ahora desatendida, especialmente en la época estival, cuando la demanda y las necesidades de los vecinos se mantienen vigentes obligando a los usuarios a desplazarse al núcleo urbano de Puerto Real o Cádiz para realizar la gestiones necesarias a través de Correos», esgrimía el edil.

Ante lo que consideran «una merma continuada de los servicios públicos por la desidia institucional», Andalucía Por Sí ya ha trasladado en anteriores ocasiones este tipo de problemáticas, incluso al Defensor del Pueblo. Es por ello que solicitan urgentemente que sea «la alcaldesa de la ciudad la que se encargue de realizar las gestiones oportunas, para poder dar las explicaciones a la ciudadanía. Entendemos que debe ser la señora Salvador la que conozca los cambios que los servicios públicos de la localidad, que pertenecen a otras administraciones, acometen por el perjuicio que suponen a los puertorrealeños y puertorrealeñas», remachó el edil.

Fernández ha anunciado que impulsarán una moción de urgencia en el próximo pleno municipal con el objetivo «de exigir formalmente a Correos que mantenga la actividad de la oficina del Río San Pedro y la dote de un mayor número de recursos y servicios que garanticen una atención pública de calidad para toda la ciudadanía».

FUENTE: AxSí Puerto Real