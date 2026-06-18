El PSOE Puerto Real exige al Gobierno de España que «rectifique» y mantenga abierta la oficina de Correos del Río San Pedro

El Grupo Municipal Socialista de Puerto Real ha mostrado su «absoluto rechazo» al cierre de la oficina de Correos del Río San Pedro y exige al Gobierno de España y a la dirección de Correos «que den marcha atrás» a una decisión «que supone un grave perjuicio para miles de vecinos y vecinas de la barriada».

La comunicación colocada en la propia oficina anuncia que, a partir del próximo 1 de julio, el servicio se prestará de manera definitiva en la oficina situada en la Plaza Blas Infante, «eliminando así un servicio público de proximidad imprescindible para el Río San Pedro».

«Desde el PSOE de Puerto Real consideramos que esta decisión es un error y una medida difícilmente justificable en una barriada con una importante población, con un campus universitario, con personas mayores, familias y ciudadanos que necesitan acceder a un servicio básico sin tener que desplazarse al centro del municipio».

«Los socialistas puertorrealeños siempre hemos defendido que los servicios públicos deben acercarse a la ciudadanía y no alejarse de ella. Por ello, no podemos compartir una medida que supone un claro retroceso para el barrio y una pérdida de calidad en la atención que reciben sus vecinos».

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«Nuestro compromiso con Puerto Real está por encima de cualquier otra consideración. Por ello, solicitamos públicamente al Gobierno de España y a la dirección de Correos que revisen esta decisión, estudien alternativas viables y mantengan abierta la oficina del Río San Pedro, garantizando un servicio digno y cercano para la ciudadanía».

«Asimismo, instamos al Gobierno municipal a que abandere esta reivindicación y se sume a la defensa de un servicio esencial para la barriada, trasladando de manera inmediata esta petición a los responsables de Correos».

«El Río San Pedro no puede seguir perdiendo servicios. Defender esta oficina es defender la igualdad de oportunidades, la cohesión territorial y el derecho de todos los vecinos y vecinas a acceder a unos servicios públicos de calidad».

«El PSOE de Puerto Real estará al lado de los vecinos y vecinas en esta reivindicación y trabajará para que el cierre anunciado no llegue a producirse».

FUENTE: PSOE Puerto Real