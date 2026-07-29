El Ayuntamiento de Puerto Real recibe a Fito Mendi, campeón nacional de Fotografía de Naturaleza

La alcaldesa de Puerto Real, Aurora Salvador, y la concejala de Cultura, Nazaret Ramírez, han recibido esta mañana en el Consistorio a Adolfo Etchemendi Rivero, conocido como ‘Fito Mendi’, tras proclamarse campeón de España en la categoría de Fotografía de Naturaleza de la Liga Nacional de Fotografía que organiza anualmente la Confederación Española de Fotografía (CEF).

El fotógrafo se ha impuesto en una competición que se ha prolongado durante ocho meses y en la que han tomado parte 200 autores y autoras de toda España. También ha obtenido el primer puesto en la Federación Andaluza, que ha logrado la segunda plaza a nivel nacional.

Fito Mendi es miembro de la directiva del Club Fotográfico ’76 Juan Rivera’, una de las entidades fotográficas más antiguas de España. El club puertorrealeño, fundado en abril de 1976, cumple este año su 50 aniversario y desarrolla con este motivo diferentes iniciativas que repasan su historia y su proyección futura. La entidad recibió en 2021 el premio al Mejor Club Fotográfico de España.

Autodidacta y multidisciplinar, profesor de profesión y dedicado desde siempre a la defensa del medio ambiente, Fito Mendi ha desarrollado buena parte de su trabajo en la Bahía de Cádiz, además de viajar por distintas regiones en busca de fauna salvaje. Desde hace varios años colabora con la Universidad de Cádiz como miembro del equipo técnico de La Salina de la Esperanza. El fotógrafo ha querido agradecer el trabajo de sus compañeros y compañeras del Club ’76 Juan Rivera y ha destacado que sus últimos reconocimientos se deben a que busca «una fotografía de acción, que algo esté ocurriendo», centrándose en trabajar el contexto y el fondo de cada imagen.

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«Fito Mendi pone el nombre de Puerto Real en lo más alto de la fotografía española y es un orgullo para toda la ciudad, igual que lo es el Club Fotográfico ’76 Juan Rivera’, una entidad histórica de nuestro municipio que este año celebra su 50 aniversario», ha destacado la alcaldesa, Aurora Salvador, durante la recepción. Los componentes, en nombre del club, han hecho entrega al Ayuntamiento de Puerto Real de un portfolio de fotografías.

FUENTE: Ayto. de Puerto Real