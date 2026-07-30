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Multimédica cierra sus puertas en Puerto Real

Redacción
By Redacción
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Multimédica ha comunicado que, tras 30 años, el próximo viernes cerrará sus puertas en Puerto Real.

A nuestros pacientes y colaboradores:

Después de 30 años de dedicación y compromiso con la salud en Puerto Real, ha llegado el momento de cerrar las puertas de  nuestra clínica el día 31 de  Julio de 2026.

Ha sido una decisión difícil, pero queremos que estas  líneas sirvan, sobre todo para expresar nuestro agradecimiento a todas las personas que han depositado su confianza en nosotros durante estas tres décadas.

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 Cada visita, cada conversación y cada muestra de cariño han formado parte de la historia de MULTIMEDICA. Hemos tenido el privilegio de  acompañar a varias generaciones de  familias de Puerto Real y de su entorno.

 Nada de esto habría sido posible sin la confianza , el apoyo y la fidelidad de nuestros pacientes y colaboradores.

 Para cualquier  gestión o consulta pendiente, podrá contactar con nosotros únicamente a través del correo electrónico: multimedica-ancha@hotmail.com 

GRACIAS DE CORAZON POR ACOMPAÑARNOS DURANTE TODO ESTE TIEMPO.

FUENTE: Multimédica

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