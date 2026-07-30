Multimédica cierra sus puertas en Puerto Real

Multimédica ha comunicado que, tras 30 años, el próximo viernes cerrará sus puertas en Puerto Real.

A nuestros pacientes y colaboradores:

Después de 30 años de dedicación y compromiso con la salud en Puerto Real, ha llegado el momento de cerrar las puertas de nuestra clínica el día 31 de Julio de 2026.

Ha sido una decisión difícil, pero queremos que estas líneas sirvan, sobre todo para expresar nuestro agradecimiento a todas las personas que han depositado su confianza en nosotros durante estas tres décadas.

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Cada visita, cada conversación y cada muestra de cariño han formado parte de la historia de MULTIMEDICA. Hemos tenido el privilegio de acompañar a varias generaciones de familias de Puerto Real y de su entorno.

Nada de esto habría sido posible sin la confianza , el apoyo y la fidelidad de nuestros pacientes y colaboradores.

Para cualquier gestión o consulta pendiente, podrá contactar con nosotros únicamente a través del correo electrónico: multimedica-ancha@hotmail.com

GRACIAS DE CORAZON POR ACOMPAÑARNOS DURANTE TODO ESTE TIEMPO.

FUENTE: Multimédica