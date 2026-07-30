El Ayuntamiento de Puerto Real recibe a Rubén Martín, campeón de Europa de powerlifting

La alcaldesa de Puerto Real, Aurora Salvador, y la concejala de Deportes, Virginia Mena, han recibido en el Consistorio al puertorrealeño Rubén Martín tras proclamarse campeón de Europa de powerlifting.

El deportista se impuso en su categoría en el IPL European Championship 2026, organizado por la International Powerlifting League y disputado en Bosco Chiesanuova, en la provincia italiana de Verona.

Martín logró el título continental en la categoría Open de 82,5 kilogramos con un total de 627,5 kilos, sumando 235 kilos en sentadilla, 132,5 kilos en press de banca y 260 kilos en peso muerto. El resultado constituye el mejor registro de su trayectoria deportiva, si bien Martín reconoce haber llegado a superar estas marcas en entrenamientos.

El powerlifting es un deporte de fuerza cuyo objetivo consiste en levantar el mayor peso posible en tres movimientos: sentadilla, press de banca y peso muerto.

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En la cita europea, Martín fue el único representante español y el competidor más joven de una prueba en la que tomaron parte deportistas de más de 20 países. Aunque practica esta disciplina desde hace años, no fue hasta enero cuando conoció su clasificación para el campeonato e inició una preparación específica de cara a la competición. Además, ha señalado que la preparación para el campeonato fue muy exigente, aunque considera que “el esfuerzo mereció la pena”. El deportista ha explicado que la práctica deportiva aporta disciplina y hábitos que trascienden la propia competición y se trasladan al día a día.

La alcaldesa, Aurora Salvador, ha destacado durante la recepción que «Rubén Martín es un ejemplo de esfuerzo y superación para toda la localidad, y este título europeo es motivo de orgullo para Puerto Real». Por su parte, la concejala de Deportes, Virginia Mena, ha señalado que «este tipo de logros nos ayudan a dar visibilidad a deportes minoritarios como el powerlifting y a acercarlos a la ciudadanía de Puerto Real».

FUENTE: Ayto. de Puerto Real