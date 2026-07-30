El PP asegura que la Diputación ha destinado más de 3,2 millones de euros a Puerto Real desde 2024

El Partido Popular de Puerto Real ha rechazado las declaraciones del portavoz del PSOE, Carlos Salguero, quien afirmó que el municipio «no ha recibido un euro en subvenciones de la Diputación Provincial». El portavoz popular y presidente local del PP, Vicente Fernández, sostiene que esa afirmación «no se ajusta a la realidad» y asegura que la institución provincial ha destinado más de 3,27 millones de euros a la localidad entre 2024 y 2026.

Fernández ha defendido que las inversiones de la Diputación de Cádiz, gobernada por el Partido Popular, abarcan actuaciones en infraestructuras, deporte, cultura, servicios sociales y programas de empleo, al tiempo que ha reprochado al PSOE su posición política tanto en relación con el equipo de gobierno municipal como con la administración provincial.

El PP cifra en más de 3,27 millones la inversión provincial en Puerto Real

Según los datos aportados por el Partido Popular, la Diputación Provincial ha destinado más de 3,27 millones de euros a Puerto Real durante los ejercicios 2024, 2025 y 2026 mediante distintos planes de inversión y subvenciones. Solo en el presente año, la formación sitúa la inversión por encima de los 1,18 millones de euros.

Entre las actuaciones destacadas, Fernández menciona los 845.000 euros consignados dentro del Plan Cádiz Marcha+ 2026 para la recuperación del Pabellón Municipal de Deportes, así como 85.500 euros para mejoras en instalaciones deportivas, 40.000 euros destinados a actuaciones de prevención frente al Virus del Nilo, otros 40.000 euros para programas culturales y deportivos y nuevas partidas vinculadas al Programa de Fomento del Empleo Agrario (PFEA).

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El portavoz popular sostiene que estas cifras contradicen las declaraciones realizadas por el portavoz socialista y considera que cualquier vecino puede comprobar la existencia de estas inversiones.

Críticas al Ayuntamiento por la captación de fondos

Más allá de la respuesta al PSOE, Fernández ha defendido que parte de las inversiones que llegan desde otras administraciones dependen de la capacidad del Ayuntamiento de Puerto Real para presentar proyectos.

En este sentido, ha asegurado que la Diputación «responde cuando Puerto Real plantea actuaciones», aunque considera que el equipo de gobierno municipal solicita menos ayudas de las que, a su juicio, permitirían atender las necesidades del municipio.

El PP reprocha al PSOE su respaldo al equipo de gobierno

El dirigente popular también ha criticado la posición del Grupo Socialista en el Pleno municipal. Según Fernández, existe una contradicción entre las críticas que el PSOE dirige al Gobierno local y el respaldo que, afirma, presta posteriormente en numerosas votaciones.

Asimismo, ha recordado que, durante la actual legislatura, los socialistas rechazaron explorar una alternativa de gobierno, una decisión que el portavoz popular considera incompatible con las críticas que realizan a la gestión municipal.

Llamamiento a la colaboración entre administraciones

En la parte final de su valoración, Fernández ha defendido la necesidad de mantener una relación de colaboración institucional entre el Ayuntamiento de Puerto Real y el resto de administraciones, independientemente de su color político.

Como ejemplo, ha señalado que el portavoz socialista podría haber impulsado ante el Gobierno de España cuestiones como la cesión de terrenos de la SEPI para facilitar la implantación del futuro Parque de Bomberos, una operación que, según el PP, habría simplificado el desarrollo del proyecto.

El presidente local del Partido Popular concluye reclamando una gestión basada en la cooperación institucional y en la obtención de recursos para el municipio, frente a la confrontación política.