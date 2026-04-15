La Universidad de Cádiz y el WPI refuerzan su colaboración con un estudio sobre pobreza energética en Puerto Real

El Ayuntamiento de Puerto Real colabora, dentro del Plan contra el Cambio Climático que incluye medidas referentes a la pobreza energética, en un proyecto de investigación sobre este asunto desarrollado conjuntamente por la Universidad de Cádiz (UCA) y la universidad estadounidense Worcester Polytechnic Institute (WPI).

Esta iniciativa se enmarca en la colaboración que ambas universidades mantienen desde hace tres años para el desarrollo de proyectos de carácter técnico con una clara orientación social.

En esta edición, un grupo de estudiantes de tercer curso del WPI realiza una estancia de seis semanas en la UCA con el objetivo de analizar la situación de la pobreza energética en el municipio de Puerto Real. El proyecto está tutorizado por las profesoras Laura Romero y Pilar Monsalvete, y sus resultados finales serán presentados a finales del mes de mayo.

Durante la jornada de hoy, el alumnado ha realizado una visita institucional al Ayuntamiento para conocer las políticas municipales en esta materia y mantener encuentros con responsables municipales. El trabajo de investigación pretende ampliar un estudio piloto previo realizado en Puerto Real, centrado en la vulnerabilidad económica, la ineficiencia energética de las viviendas y la cultura energética de la población.

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Para ello, los estudiantes están llevando a cabo encuestas a pie de calle con el fin de recabar información a nivel de distrito, lo que permitirá obtener una radiografía más precisa de la situación energética en el municipio. Este estudio previo ya puso de manifiesto datos relevantes sobre la problemática existente en la zona.

El proyecto incluye, además de las encuestas ciudadanas y entrevistas a expertos, la elaboración de guías prácticas de eficiencia energética dirigidas a los hogares, que serán posteriormente distribuidas entre la población. Asimismo, se desarrollarán talleres en institutos del municipio con el objetivo de concienciar a la juventud sobre un consumo energético responsable.

En el marco de esta investigación, hoy se ha celebrado una reunión en el Centro de Servicios Sociales, en la que han participado la concejala de Asuntos Sociales, Lorena Díaz, el equipo técnico del área municipal y representantes de EPSUVI, la Empresa Pública de Suelo y Vivienda.

Las partes implicadas animan a la ciudadanía a participar y colaborar en este proyecto respondiendo a la encuesta disponible en el siguiente enlace.

FUENTE: Ayto. de Puerto Real