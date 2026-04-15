El Fregao de Primavera: ciudadanía y colectivos se unen por un Parque Natural sin residuos en La Algaida

El domingo 19 de abril, de 10:30 a 16:00 horas, se celebrará una nueva edición de El Fregao de Primavera en La Algaida, una jornada de limpieza colectiva, encuentro ciudadano y actividades ambientales.

La actividad busca no solo retirar residuos, sino generar conciencia colectiva y promover hábitos responsables que eviten la degradación de los espacios naturales.

La iniciativa arrancará a las 10:30 horas en el Caño de la Cortadura desde donde se organizarán los distintos grupos de limpieza. La jornada incluye un programa de actividades con talleres participativos, stands informativos, ecohuerto y propuestas relacionadas con energía, consumo ecológico, residuos marinos, reforestación, biodiversidad, historia local y el uso del nuevo contenedor orgánico, además de música y espacios de convivencia vecinal.

PUBLICIDAD

La actividad está organizada por el Parque Metropolitano Marisma de Los Toruños y Pinar de La Algaida (dependiente de la Consejería de de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de la Junta de Andalucía) con la participación de Agaden–Ecologistas en Acción, El Pulmón de la Bahía, Asociación de Vecinos Matagorda–Río San Pedro, Grupo Scout Samsara, Comunidad Energética Luce Puerto Real, Natura Sin Basura, RAC, La Reverde, Grupo de Consumo La Piña Piñonera, Kinema, Batucada Tucumpá y la colaboración del Ayuntamiento de Puerto Real y la empresa pública GEN.

Desde el Ayuntamiento de Puerto Real los concejales de Medio Ambiente, Iván Canca, y de Educación Medioambiental, Antonio Gil, animan a la ciudadanía a sumarse a esta jornada indicando que mantener limpios nuestros parques, playas y zonas verdes es una responsabilidad compartida.

FUENTE: Ayto. de Puerto Real