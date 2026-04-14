14.3 C
Puerto Real
miércoles, 15 abril, 2026
spot_img
InicioDeportes

Rubén Puerto completa la primera etapa de su reto solidario para visibilizar el Daño Cerebral Adquirido

Redacción
By Redacción
0
81

La alcaldesa, Aurora Salvador, y la concejala de Salud y de Deportes, Virginia Mena, han recibido este mediodía a Rubén Puerto, corredor del CD Maratón Puerto Real que recorrerá más de 200 kilómetros en siete etapas entre las provincias de Cádiz y Huelva dentro del reto solidario que lleva su nombre, una iniciativa organizada por Daño Cerebral Adquirido ADACCA Cádiz y el CD Maratón Puerto Real con el objetivo de visibilizar la realidad de esta enfermedad y sensibilizar a la sociedad sobre su impacto en las personas afectadas y sus familias.

El reto se desarrollará del 13 al 19 de abril bajo el lema ‘ADACCA corre por el daño cerebral adquirido’ combinando deporte, solidaridad y concienciación social. Hoy lunes se ha completado la primera etapa desde Cádiz a Puerto Real.

Además de su dimensión deportiva y solidaria, este desafío tiene también un significado personal para el propio corredor. La última etapa culminará en Villablanca, localidad natal de su suegro, quien el pasado año sufrió un traumatismo craneoencefálico, una circunstancia que ha reforzado la motivación para impulsar esta iniciativa.

PUBLICIDAD

La alcaldesa y la concejala han trasladado todo su apoyo al corredor puertorrealeño destacando el orgullo que supone contar con deportistas como Rubén Puerto, que no solo destacan por su esfuerzo físico y superación personal, sino también por poner su compromiso al servicio de una causa social tan necesaria como la visibilización del daño cerebral adquirido.

Etapas del reto

  • 13 de abril: Cádiz-Puerto Real.
  • 14 de abril: Puerto Real-Jerez de la Frontera.
  • 15 de abril: Jerez de la Frontera-Sanlúcar de Barrameda.
  • 16 de abril: Sanlúcar de Barrameda-Matalascañas.
  • 17 de abril: Matalascañas-Mazagón.
  • 18 de abril: Mazagón- Aljaraque.

FUENTE: Ayto. de Puerto Real

Artículo anterior
Apuntes sobre el convento de franciscanos descalzos de Puerto Real (II)
Artículo siguiente
Comienzan las obras para culminar la reforma de la Casa de las Columnas
Redacción
Redacciónhttps://puertorealhoy.es
La Redacción de Puerto Real Hoy te trae las noticias más importantes de nuestra localidad.

Artículos Relacionados

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

- Advertisement -
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img

Lo Último

Cargar más

Más leído

Cargar más

Puerto Real Hoy es el periódico independiente de la localidad de Puerto Real. Fundado en 2014, está hecho por periodistas titulados que acuden al rigor de la información para sus conciudadanos.

Contacto: redaccion@puertorealhoy.es

© Be First SL - ISSN: 2444-3662 || Registro ROMDA Nº RS8C2UZT5H | Stock images by Depositphotos | Design images by VistaCreate

error: El contenido está protegido.