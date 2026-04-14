Rubén Puerto completa la primera etapa de su reto solidario para visibilizar el Daño Cerebral Adquirido

La alcaldesa, Aurora Salvador, y la concejala de Salud y de Deportes, Virginia Mena, han recibido este mediodía a Rubén Puerto, corredor del CD Maratón Puerto Real que recorrerá más de 200 kilómetros en siete etapas entre las provincias de Cádiz y Huelva dentro del reto solidario que lleva su nombre, una iniciativa organizada por Daño Cerebral Adquirido ADACCA Cádiz y el CD Maratón Puerto Real con el objetivo de visibilizar la realidad de esta enfermedad y sensibilizar a la sociedad sobre su impacto en las personas afectadas y sus familias.

El reto se desarrollará del 13 al 19 de abril bajo el lema ‘ADACCA corre por el daño cerebral adquirido’ combinando deporte, solidaridad y concienciación social. Hoy lunes se ha completado la primera etapa desde Cádiz a Puerto Real.

Además de su dimensión deportiva y solidaria, este desafío tiene también un significado personal para el propio corredor. La última etapa culminará en Villablanca, localidad natal de su suegro, quien el pasado año sufrió un traumatismo craneoencefálico, una circunstancia que ha reforzado la motivación para impulsar esta iniciativa.

PUBLICIDAD

La alcaldesa y la concejala han trasladado todo su apoyo al corredor puertorrealeño destacando el orgullo que supone contar con deportistas como Rubén Puerto, que no solo destacan por su esfuerzo físico y superación personal, sino también por poner su compromiso al servicio de una causa social tan necesaria como la visibilización del daño cerebral adquirido.

Etapas del reto

13 de abril: Cádiz-Puerto Real.

14 de abril: Puerto Real-Jerez de la Frontera.

15 de abril: Jerez de la Frontera-Sanlúcar de Barrameda.

16 de abril: Sanlúcar de Barrameda-Matalascañas.

17 de abril: Matalascañas-Mazagón.

18 de abril: Mazagón- Aljaraque.

FUENTE: Ayto. de Puerto Real