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La Parroquia de San Benito Abad organiza una excursión al Rocío el próximo 23 de mayo

Junior Fernández
By Junior Fernández
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La Parroquia de San Benito Abad se prepara para vivir una jornada con marcado sabor rociero con la organización de una excursión hasta la aldea de El Rocío el próximo sábado 23 de mayo.

Coincidiendo con el día de romería y la esperada presentación de la Hermandad ante la Blanca Paloma, esta iniciativa ofrece a los vecinos de Puerto Real la oportunidad de adentrarse en ese ambiente único donde se mezclan la fe, el cante, las sevillanas y el inconfundible aroma a marisma.

Por un precio de 25 euros, los asistentes podrán formar parte de una jornada que promete emoción y convivencia, acompañando a la Hermandad en uno de los momentos más significativos del calendario rociero. Desde primera hora de la mañana, con salida prevista a las 8:00 horas, hasta el regreso a las 20:00 horas, se vivirá un día intenso al compás de palmas, vivas y plegarias.

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Las plazas son limitadas, por lo que desde la organización se anima a todos los interesados a no dejar pasar esta oportunidad de encontrarse con la Virgen del Rocío y sentir de cerca la devoción que cada año congrega a miles de peregrinos.

Para reservas e información se ha habilitado el teléfono 607 692 352.

Una cita pensada para quienes llevan el Rocío en el corazón… y para quienes desean descubrirlo por primera vez.

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