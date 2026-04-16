Elecciones andaluzas 2026: Cádiz presenta 16 candidaturas con protagonismo de Puerto Real

La provincia de Cádiz encara las elecciones andaluzas del próximo 17 de mayo de 2026 con un escenario más fragmentado que en anteriores convocatorias. Un total de 16 candidaturas concurren a los comicios, según la relación provisional publicada el pasado 15 de abril en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), lo que supone una lista menos que en 2022 y una más que en 2018.

Este proceso electoral, convocado por el presidente de la Junta, Juanma Moreno, vuelve a situar a Cádiz como una de las provincias clave, con 15 escaños en juego en el Parlamento andaluz.

Nuevas candidaturas y cambios en el mapa político

Entre las principales novedades de estas elecciones destacan tres nuevas formaciones que concurren por primera vez en la provincia:

100×100 Unidos , con la chipionera Laura Román como número uno, en su primera incursión autonómica tras gobernar en La Línea desde 2015.

, con la chipionera Laura Román como número uno, en su primera incursión autonómica tras gobernar en La Línea desde 2015. Se Acabó la Fiesta (SALF) , liderado a nivel nacional por Alvise Pérez , y que presenta como cabeza de lista en Cádiz al abogado Francisco Anselmo Mesa González.

, liderado a nivel nacional por , y que presenta como cabeza de lista en Cádiz al abogado Francisco Anselmo Mesa González. Partido Andalusí, que debuta en estos comicios con Dris Mohamed Amar al frente de su candidatura.

Por el contrario, desaparecen respecto a 2022 formaciones como Ciudadanos, Recortes Cero, el Partido Comunista de los Trabajadores de España y la Coalición Republicana Socialista.

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Además, el espacio andalucista se reorganiza bajo la denominación Andalucistas-Pueblo Andaluz, una evolución de la anterior coalición Andaluces Levantaos.

Cabezas de lista en Cádiz: experiencia y renovación

Entre los candidatos más destacados en la provincia figuran nombres con trayectoria política consolidada:

Antonio Sanz (PP) , que repite como número uno 14 años después.

, que repite como número uno 14 años después. Manuel Gavira (Vox) , que encabeza la lista por tercera vez y aspira a la Presidencia de la Junta.

, que encabeza la lista por tercera vez y aspira a la Presidencia de la Junta. Marcelino Laínez (PACMA) y Francisco José Ferrer Gálvez (PCPA), también repetidores en sus respectivas formaciones.

Estos perfiles conviven con nuevas candidaturas en un tablero político más abierto, donde el reparto de escaños podría variar respecto a 2022.

Puerto Real, presente en las listas provinciales

Puerto Real vuelve a tener presencia directa en las candidaturas, lo que refuerza su papel dentro del panorama político gaditano.

Destaca especialmente Alfredo Fernández, que encabeza la lista de Andalucistas-Pueblo Andaluz, consolidando su proyección más allá del ámbito municipal.

Junto a él, también figuran otros nombres vinculados a la localidad:

Alfredo Charques (Nº4 en la lista de Por Andalucía -Integrante de Verdes-EQUO)

José Joaquín Muñoz (Nº11 en la lista del PSOE)

La inclusión de estos perfiles puede favorecer que cuestiones clave para Puerto Real —como el empleo industrial, las infraestructuras o los servicios públicos— ganen peso en el debate autonómico.

Cádiz: 15 escaños en juego y referencia de 2022

En las elecciones andaluzas de 2022, el reparto de escaños en la provincia de Cádiz fue el siguiente:

8 escaños para el PP

3 para el PSOE

2 para Vox

1 para Adelante Andalucía

1 para Por Andalucía

Este precedente sitúa al Partido Popular en una posición de partida favorable, aunque el aumento de candidaturas y la fragmentación podrían modificar el equilibrio en 2026.

Validación de listas y próximos pasos

Tras la publicación provisional del 15 de abril, se abre ahora un periodo de revisión por parte de la Junta Electoral. Las candidaturas definitivas se publicarán el 21 de abril en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), paso previo al inicio oficial de la campaña.

️ Fechas clave de las elecciones andaluzas 2026

El calendario electoral andaluz ya está en marcha y marca los principales hitos:

1 al 16 de abril: Registro de coaliciones electorales

Registro de coaliciones electorales 8 al 13 de abril: Presentación de listas provinciales

Presentación de listas provinciales 15 de abril: Publicación provisional de candidaturas en el BOP

Publicación provisional de candidaturas en el BOP 21 de abril: Publicación definitiva de candidaturas

Publicación definitiva de candidaturas 1 de mayo: Inicio de la campaña electoral

Inicio de la campaña electoral 15 de mayo: Fin de la campaña

Fin de la campaña 16 de mayo: Jornada de reflexión

Jornada de reflexión 17 de mayo: Elecciones autonómicas

Elecciones autonómicas 18 de mayo: Inicio de negociaciones para formar gobierno

Inicio de negociaciones para formar gobierno 11 de junio: Constitución del Parlamento andaluz

Si se alcanza un acuerdo o mayoría suficiente, el nuevo Ejecutivo andaluz podría quedar configurado durante el verano, conforme al calendario institucional