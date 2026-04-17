El Coro de Puerto Real volverá al Carnaval el próximo año con nueva etapa y ambición renovada

El Coro de Puerto Real volverá a estar en la calle el próximo Carnaval y regresará al Gran Teatro Falla bajo la dirección de César Custodio y con autoría de Carlos Moreno y Francisco José Fernández ‘Toté’, una noticia largamente esperada que supone un importante paso adelante para el carnaval puertorrealeño. El proyecto nace con la clara intención de aspirar a lo más alto y devolver al coro el protagonismo que históricamente ha tenido.

«Aunque todavía no tenemos nombre ni tipo, nos gustaría que esta fuese una noticia bien acogida, que la gente se ilusione y que el año que viene el Carnaval de Puerto Real esté lleno de agrupaciones, tanto en el teatro como en la calle», señaló César Custodio durante el anuncio.

El coro se encuentra aún en fase inicial y, según sus promotores, necesita el apoyo del Ayuntamiento y del tejido comercial, ya que sacar adelante una agrupación de estas características no es tarea fácil, y mucho menos comenzando desde cero. Aun así, insisten en que será un coro «de calidad y de primera línea».

La noticia ha sido recibida con gran entusiasmo por la alcaldesa de Puerto Real, Aurora Salvador, quien manifestó que el Ayuntamiento ayudará «en todo lo que sea posible». La regidora subrayó que el coro «es el estandarte de nuestro carnaval y hay que apoyarlo», y quiso agradecer expresamente a Toté y Carlos, «personas que han mamado el carnaval desde pequeños», por dar este paso adelante, así como a sus familias por el respaldo mostrado. «El carnaval de Puerto Real tiene que volver a ser lo que era, con su coro, con una apuesta firme por la fiesta y con apoyo institucional al cien por cien», remarcó.

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Por su parte, Carlos Moreno reconoció sentirse muy ilusionado ante el reto: «Tenemos muchas ganas y sabemos que es un desafío enorme. Sé que las comparaciones son odiosas y que me van a comparar con mi tío, Antonio García, pero voy a poner todo lo que sé y todo mi empeño. El carnaval evoluciona y queremos hacer algo diferente, totalmente distinto».

En la misma línea, ‘Toté’ expresó su enorme emoción por este proyecto: «Lo primero que escuché de carnaval en mi vida fue el Coro de Puerto Real, del que mi padre formó parte muchos años y que siempre llevó a gala. Compartir este momento con Carlos es muy ilusionante. Desde pequeños ya componíamos juntos y, por primera vez, vamos a hacer algo mano a mano con el máximo cariño del mundo». Toté insistió en la idea de adaptarse a los nuevos tiempos: «Queremos dejar el pabellón bien alto, porque el carnaval también ha evolucionado y debemos evolucionar con él».

David Chanivet, otra de las personas sumadas al regreso de la agrupación, hizo referencia al intenso trabajo previo que ha supuesto esta vuelta del coro, explicando que han sido necesarias numerosas reuniones y que «este año, por fin, se han alineado los astros».

César Custodio recalcó que la intención es formar un grupo fuerte, coherente y unido, ya que «es la única forma de que las cosas salgan bien». Aunque en el acto de presentación estuvieron presentes cinco representantes del proyecto, insistió en que «queremos que haya mucha gente detrás y que sea un coro de unión, para salir adelante sin ningún tipo de problema».

La concejala de Fiestas, Nazaret Ramírez, también mostró su entusiasmo por la noticia: «Es súper ilusionante recibir este anuncio. Os agradezco a los cinco el paso que estáis dando, porque sé lo duro que es, después de trabajar, ponerte a escribir, a ensayar o a componer». Ramírez añadió que «es un honor que en este último año de mandato en el que voy a estar luchando por el carnaval de nuestro pueblo, lo haga también con el coro».

Durante el acto, César Custodio realizó además un llamamiento público a Francisco Jiménez ‘Marroquí’, histórico del coro, para que se sume al proyecto, una petición a la que se unió la propia alcaldesa.

Según explicó ‘Toté’, la intención es que este regreso del coro sea un proyecto de continuidad: «Queremos que el coro venga para quedarse, pero todo dependerá de que se sume y aporte mucha gente. Ya estamos llamando a personas que nos están diciendo que sí, y ojalá que todos los que faltan por llamar apuesten también por el coro. Todo el que venga a sumar será bienvenido».

Con este anuncio, el Carnaval de Puerto Real comienza a ilusionarse con la recuperación de uno de sus grandes símbolos y con la posibilidad de vivir una nueva etapa de esplendor coral.

FUENTE: Ayto. de Puerto Real