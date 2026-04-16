El Ayuntamiento convoca una nueva edición del certamen de Cruces de Mayo y Patios

Del 17 al 23 de abril estará abierto el plazo de inscripción para participar en el certamen de Cruces de Mayo y Patios 2026 que se celebrará del 1 al 3 de mayo.

Las inscripciones deberán presentarse en el Registro General, a través de las fórmulas legalmente establecidas para ello, preferentemente a través de la sede electrónica del Ayuntamiento (puertoreal.sedelectrónica.es) o en el Centro Administrativo Municipal, sito en Plaza Poeta Rafael Alberti nº 1.

Podrán participar todos los colectivos y particulares que lo deseen, siempre y cuando las instalaciones se ubiquen en el término municipal de Puerto Real.

Se establecen dos modalidades, de acuerdo con los siguientes criterios:

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– Cruces de Mayo, en las que la figura central de la decoración será una cruz floreada, cobrando los demás motivos un carácter secundario.

– Patios, en los que la estética de los mismos gira en torno a las flores, la arquitectura y la primavera, y no aparece el símbolo de la cruz de forma destacada y esencial.

Para la presente edición se establecen tres premios en cada una de estas categorías:

Primer Premio: 295 € y recuerdo.

Segundo Premio: 200 € y recuerdo.

Tercer Premio:150 € y recuerdo.

FUENTE: Ayto. de Puerto Real