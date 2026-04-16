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viernes, 17 abril, 2026
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El Ayuntamiento convoca una nueva edición del certamen de Cruces de Mayo y Patios

Redacción
By Redacción
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Del 17 al 23 de abril estará abierto el plazo de inscripción para participar en el certamen de Cruces de Mayo y Patios 2026 que se celebrará del 1 al 3 de mayo.

Las inscripciones deberán presentarse en el Registro General, a través de las fórmulas legalmente establecidas para ello, preferentemente a través de la sede electrónica del Ayuntamiento (puertoreal.sedelectrónica.es) o en el Centro Administrativo Municipal, sito en Plaza Poeta Rafael Alberti nº 1.

Podrán participar todos los colectivos y particulares que lo deseen, siempre y cuando las instalaciones se ubiquen en el término municipal de Puerto Real.

Se establecen dos modalidades, de acuerdo con los siguientes criterios:

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Cruces de Mayo, en las que la figura central de la decoración será una cruz floreada, cobrando los demás motivos un carácter secundario.

Patios, en los que la estética de los mismos gira en torno a las flores, la arquitectura y la primavera, y no aparece el símbolo de la cruz de forma destacada y esencial.

Para la presente edición se establecen tres premios en cada una de estas categorías:

  • Primer Premio: 295 € y recuerdo.
  • Segundo Premio: 200 € y recuerdo.
  • Tercer Premio:150 € y recuerdo.

FUENTE: Ayto. de Puerto Real

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