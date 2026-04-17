Puerto Real celebra el Día de la Educación Física en la Calle con actividades en dos sedes

Sumándose a la convocatoria del Colegio Oficial de Licenciados en Educación Física y en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte (COLEF), el Ayuntamiento de Puerto Real se ha adherido este jueves a la celebración del Día de la Educación Física en la Calle (DEFC).

La jornada, incluida en la Oferta Educativa Municipal, se ha desarrollado en dos espacios públicos: el Parque de El Porvenir y la Plaza de Nuestra Señora de Lourdes (frente a la estación de RENFE), ambos en el centro de la localidad, y la barriada del Río San Pedro, con la participación de varios centros educativos y el propósito de acercar la educación física al entorno ciudadano.

El DEFC, creado en 2011 por el profesor Fran Flórez, busca mostrar los beneficios de la educación física fuera de las aulas, destacando su papel para mejorar la salud física y mental y fomentar valores como la igualdad y el respeto a la diversidad.

Al igual que el pasado año, la organización técnica de la actividad ha estado a cargo del alumnado del Ciclo Formativo de Grado Superior en Enseñanza y Animación Sociodeportiva (TSEAS) del IES Las Salinas de San Fernando. Para facilitar la participación y la coordinación de la jornada se han establecido dos sedes diferenciadas:

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– Río San Pedro, con la participación del alumnado de 5º y 6º de Primaria del colegio de la barriada y de 1º y 2º de ESO del IES La Algaida.

– Centro, en El Porvenir y la zona diáfana frente a la estación de RENFE, donde se ha reunido el alumnado de 1º de ESO de los institutos Manuel de Falla, Virgen del Carmen, La Jarcia y del Colegio Juan Pablo II.

FUENTE: Ayto. de Puerto Real