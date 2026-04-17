Histrión Teatro inaugura la programación de la Red Andaluza de Teatros Públicos en el Teatro Principal con ‘Nevenka’

El Teatro Principal de Puerto Real acoge el próximo 24 de abril, a las 19:00 horas, el inicio de los espectáculos de la Red Andaluza de Teatros Públicos con la representación de ‘Nevenka’, a cargo de la reconocida compañía Histrión Teatro.

La obra, inspirada en hechos reales, aborda con una mirada valiente y comprometida cuestiones de plena actualidad relacionadas con la dignidad, la justicia y la lucha por los derechos de las mujeres, consolidando a Histrión Teatro como una de las compañías andaluzas de referencia en la creación escénica contemporánea, tanto por la calidad artística de sus propuestas como por su capacidad para generar reflexión social desde el teatro.

Las entradas pueden adquirirse en taquilla y a través de la plataforma Tickentradas.

El Teatro Principal de Puerto Real, como espacio cultural de titularidad pública, desempeña una función esencial como dinamizador cultural, lugar de encuentro de la ciudadanía y herramienta de cohesión social. Su programación responde a un firme compromiso municipal con la diversidad artística, la accesibilidad a la cultura y el fomento de nuevos públicos, garantizando una oferta escénica plural y de calidad.

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En este marco, el Ayuntamiento ha renovado su convenio con la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, facilitando nuevamente la adhesión del municipio a la Red Andaluza de Teatros Públicos, un programa que permite acercar producciones escénicas de primer nivel a la ciudadanía y reforzar el papel de los teatros públicos como motores culturales en el territorio.

Además, pertenecer a la Red Andaluza de Teatros Públicos permite ofrecer entradas a precios más accesibles y descuentos para el público pudiéndose beneficiar de los mismos: las personas mayores de 65 años, pensionistas, desempleados/as de larga duración mayores de 45 años, víctimas de violencia de género incluidas en programas de rehabilitación o inserción social, titulares del carnet joven en vigor, personas con discapacidad en grado igual o superior al 33% y personas incluidas en programas de rehabilitación o inserción social a propuesta de los Servicios Sociales del Ayuntamiento.

Las actividades programadas para este año dentro de la Red son:

Silencio Danza, «Mujer Silencio: Crónicas de la frontera». 19 de junio de 2026.

Alas Circo Teatro, “Invisible y todas las demás”. 25 de septiembre de 2026.

Las Niñas de Cádiz, «La Reina Brava». 9 de octubre de 2026

Four Women Quartet, “Una historia de mujeres en el jazz”. 6 de noviembre de 2026.

Nazaret Ramírez, concejala de Cultura, ha anunciado que paralelamente se ha conveniado también con la Agencia Andaluza el programa Abecedaria para el próximo curso y que comenzará su andadura a partir de septiembre ofreciendo a los centros escolares una serie de funciones también en el Teatro Principal, dirigido a público infantil y juvenil.

FUENTE: Ayto. de Puerto Real