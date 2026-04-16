Benjamín Jiménez anuncia su retirada del arbitraje en activo

El árbitro puertorrealeño Benjamín Jiménez Trujillo ha confirmado públicamente su retirada del arbitraje profesional al término de la presente temporada, poniendo fin a una trayectoria de más de dos décadas en la élite del baloncesto español.

El colegiado, habitual en la Liga Endesa, ha comunicado su decisión a través de sus redes sociales, donde ha explicado que se trata de un paso meditado tras años conviviendo con problemas físicos.

Una decisión marcada por el desgaste físico

En su mensaje, Jiménez Trujillo señala que “ha llegado el momento de cerrar una etapa” que ha ocupado “tres cuartas partes de su vida”, recordando que comenzó en el arbitraje con tan solo 13 años.

El árbitro reconoce que su cuerpo “le ha dicho basta” tras años de exigencia física y mental, con dolencias que han ido en aumento en los últimos tiempos. Entre ellas, menciona problemas en el tendón de Aquiles y en la rodilla, que le han obligado a recurrir a tratamientos como infiltraciones para poder seguir arbitrando.

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606 partidos en la ACB y una carrera consolidada

Su retirada pone fin a una de las trayectorias más extensas del arbitraje español reciente, con cifras destacadas:

21 años en el arbitraje profesional.

606 partidos dirigidos en la Liga Endesa.

Participación en playoffs por el título y Copa del Rey.

Experiencia en Euroliga y competiciones FIBA.

Presencia en el Campamento Arbitral de la Summer League de Las Vegas de la NBA.

Durante este tiempo, ha sido uno de los árbitros habituales en encuentros de máxima exigencia, consolidándose como una figura respetada dentro del colectivo arbitral.

Agradecimientos a compañeros y al baloncesto

En su despedida, Jiménez Trujillo ha querido mostrar un profundo agradecimiento a todas las personas que han formado parte de su trayectoria: desde compañeros árbitros hasta jugadores, entrenadores y clubes.

También ha tenido palabras para figuras clave en su carrera, como Víctor Mas en su etapa en la Federación Española de Baloncesto y Paco Monjas durante su paso por la ACB, así como para responsables arbitrales y compañeros de profesión.

Además, ha destacado el apoyo recibido por parte de la ACB, especialmente en los momentos más complicados derivados de sus problemas físicos.

La familia, clave en su decisión

El colegiado ha subrayado el papel fundamental de su entorno personal, especialmente su familia, en esta decisión. Ha agradecido el respaldo constante de sus padres, su pareja y sus hijas, a quienes ahora podrá dedicar más tiempo tras años de viajes continuos durante la temporada.

“Mis hijas pasan a ganar un padre a tiempo completo”, señala en un mensaje que cierra con un agradecimiento generalizado a todas las personas que le han acompañado durante su carrera.

Fin a una etapa en el arbitraje español

Con su retirada, el arbitraje español pierde a uno de sus colegiados más veteranos, en un momento de transición hacia nuevas generaciones dentro del colectivo.

Jiménez Trujillo se despide esperando que su legado sea el de “una persona honesta” que trató de facilitar el trabajo de todos los implicados en cada partido.