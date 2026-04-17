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El Partido Popular de Puerto Real condena los actos vandálicos contra la sede del PSOE

Redacción
By Redacción
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El portavoz del Grupo Popular Municipal en el Ayuntamiento de Puerto Real, Vicente Fernández, ha manifestado su más firme condena ante los actos vandálicos ocurridos recientemente contra la sede del Partido Socialista en nuestra localidad.

«Desde el Partido Popular consideramos que este tipo de comportamientos son absolutamente inaceptables y no tienen cabida en una sociedad democrática. La convivencia, el respeto institucional y el cuidado del patrimonio común deben prevalecer siempre frente a cualquier forma de agresión o deterioro de espacios públicos o privados».

«Entendemos que en democracia existen múltiples vías legítimas para expresar el desacuerdo, reivindicar derechos o manifestar opiniones. Sin embargo, ninguna de ellas puede ni debe implicar atentar contra el patrimonio ni contra las normas básicas de civismo que nos permiten convivir en armonía», ha añadido.

«Por ello, hacemos un llamamiento a la responsabilidad colectiva, al respeto entre ciudadanos y al uso de los cauces legales y pacíficos para la participación pública».

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«Desde el Grupo Popular Municipal reiteramos nuestro compromiso con la defensa del orden, la convivencia y el respeto institucional en Puerto Real», finaliza.

FUENTE: PP Puerto Real

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