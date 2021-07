La Plataforma Vecinal Río San Pedro denuncia “el colapso” a la salida del barrio y “la dejadez de las administraciones”

“Sin duda, desde la Plataforma consideramos que hay distintas soluciones, algunas mejores y otras no tan buenas, pero ambas administraciones han optado por no hacer nada, algo que en demasiadas ocasiones ocurre en nuestro barrio. Indignación por la dejadez de la administración es el sentir del barrio que sin duda se expresará en las calles y en las redes sociales, puesto que la inacción del Ayuntamiento en dar una solución va a suponer tener que dar un rodeo de más de 5Km para salir de la barriada”.

“El colectivo vecinal quiere mostrar su malestar con la gestión de las administraciones, tras casi dos meses desde que se detecto el problema no han sido capaces de dar una solución admisible. No entendemos que desde la delegación de carreteras no se posibilite un acceso a la calle Proa, según nos comentan desde el Ayuntamiento. Dicha propuesta fue realizada por los vecinos cuando la obra del nuevo puente estaba en curso. Aún estamos esperando que se adecente, o se realice un parque, en el enlace de la autovía entre el Puente Carranza y el de La Pepa, mientras tanto soportamos un espacio verde abandonado, lleno de basura y distintas plagas a escasos metros de las casas”.

“Ahora, la avería en una tubería pone sobre la mesa de nuevo la falta de ordenamiento del tráfico y la incapacidad de gestión de la administración. Sin casi preaviso, nos encontramos los vecinos y vecinas con una barrera que va a suponer realizar varios kilómetros, más de 5Km para salir del barrio. No solo los usuarios de vehículos particulares se verán afectados, los usuarios del bus verán como empeora más el servicio de transporte público con un aumento considerable del trayecto, provocando retrasos en la llegada al destino. Por no hablar del aumento de circulación por el barrio y en la cercanía del Caño de la Ministra”.

Previous Airbus Puerto Real aprueba nuevas movilizaciones con un encierro y una concentración ante el Parlamento andaluz