La exposición ‘Territorias. La tierra de las mujeres’, un homenaje al liderazgo femenino en el Comercio Justo, llega a Puerto Real

El colegio La Salle de Puerto Real acoge estos días la exposición ‘Territorias. La tierra de las mujeres’, una muestra de IDEAS y PROYDE que homenajea a las mujeres que sostienen el movimiento del Comercio Justo en todo el mundo.

La exposición invita a reflexionar sobre los vínculos entre género, economía y justicia global, destacando el papel de agricultoras, emprendedoras, educadoras y activistas a través de los cinco criterios de la campaña Ciudades por el Comercio Justo.

La concejala de Solidaridad, Lorena Díaz López, ha visitado hoy la muestra, financiada por la AACID, subrayando su valor educativo y social.

La exposición puede visitarse, por todas las personas interesadas, del 2 al 6 de febrero, de 13:00 a 14:00 horas, y el día 3, también por la tarde, de 16:00 a 18:00 horas.

