El Pleno aprueba la propuesta del equipo de gobierno para un nuevo Convenio Colectivo

El Pleno ordinario del mes de enero, celebrado este jueves, ha aprobado (con el voto favorable de todos los grupos municipales, excepto VOX, que se ha abstenido) un punto de gran relevancia para la organización municipal: el V Convenio Colectivo del Personal Laboral del Ayuntamiento de Puerto Real, un documento largamente esperado que sustituye al vigente desde 1996, y cuya actualización supone un hito administrativo y laboral para la plantilla municipal tras casi tres décadas sin renovación.

En palabras del teniente de alcaldesa delegado de Recursos Humanos, Antonio Romero, «el V Convenio Colectivo se presenta como una herramienta imprescindible para actualizar derechos, obligaciones, condiciones laborales y estructura organizativa, adecuándolas a la legislación vigente y a las necesidades actuales del Ayuntamiento, muy alejadas del contexto de 1996».

La aprobación del nuevo convenio es considerada estratégica para el funcionamiento municipal ya que su entrada en vigor permitirá actualizar las condiciones laborales del personal laboral conforme a la normativa vigente, mejorar la planificación y gestión de los recursos humanos, adecuar la política de personal a los criterios actuales de igualdad, prevención y sostenibilidad, garantizar la seguridad jurídica tanto para la institución como para la plantilla y modernizar y clarificar procedimientos internos. Supone, además, una excelente oportunidad para ajustar la realidad laboral del Ayuntamiento a las necesidades de una administración más moderna y eficiente.

En relación con el personal funcionario, Romero ha señalado que el acuerdo para estas trabajadoras y trabajadores es también una prioridad para el equipo de gobierno liderado por Aurora Salvador. «Somos un gobierno responsable, comprometido con los derechos laborales, y no nos olvidamos de los funcionarios y funcionarias. Confiamos en que, en próximas fechas —que esperamos inminentes— podamos aprobar igualmente el acuerdo regulador, lo cual constituye una prioridad».

PUBLICIDAD

Un proceso de elaboración estructurado y con amplio consenso

El procedimiento para redactar el nuevo convenio se inició con la Providencia de 23 de enero de 2026, dictada por el Teniente de Alcalde de Personal, siguiendo el marco legal que regula la negociación colectiva en el sector público, incluido el Estatuto de los Trabajadores y el Estatuto Básico del Empleado Público.

La Mesa General de Negociación del Personal Laboral se constituyó formalmente el 22 de mayo de 2025, declarando por unanimidad la urgencia de avanzar en su redacción. El texto final obtuvo también el aval unánime del Comité de Empresa —en su reunión del 11 de diciembre de 2025— y de la propia Mesa de Negociación en la sesión del 22 de enero de 2026.

La plantilla laboral fue informada del contenido del convenio en una Asamblea celebrada el 23 de enero de 2026, reforzando la transparencia y participación en el proceso.

El expediente incluye, además, un informe técnico de la Técnica Superior de Recursos Humanos, donde se recoge el amplio marco jurídico aplicable: negociación colectiva, empleo público, igualdad, prevención de riesgos laborales y normativa local.

FUENTE: Ayto. de Puerto Real