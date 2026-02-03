11.7 C
Puerto Real
martes, 3 febrero, 2026
spot_img
InicioLocal

Los hospitales de Cádiz y Puerto Real organizan el XIV Congreso de la SANCYD

Redacción
By Redacción
0
7

La capital gaditana será desde el próximo jueves y hasta el sábado la sede del XIV Congreso de la Sociedad Andaluza de Nutrición Clínica y Dietética (SANCYD), un encuentro que reunirá en el Hotel Q Cádiz Bahía, a más de 300 profesionales y que ha sido organizado por los hospitales universitarios Puerta del Mar de Cádiz y de Puerto Real, dependientes del Servicio Andaluz de Salud (SAS) de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias.

Los presidentes del comité organizador del congreso, Francisco J. Vílchez López y Juan José Silva Rodríguez, responsables de las Unidades de Nutrición Clínica y Dietética de los Servicios de Endocrinología y Nutrición de Puerta del Mar y Puerto Real, respectivamente, han conseguido reunir a destacados profesionales de este ámbito a nivel andaluz, nacional e internacional.

El objetivo de este foro, han explicado, es analizar desde la perspectiva científica “problemas de salud que generan inquietud entre la población”, como la nutrición en la diabetes, la intolerancia a la lactosa, el estado nutricional en los ancianos frágiles o con enfermedades neurológicas. Las terapias nutricionales artificiales en cirugía, en enfermedades del aparato digestivo, en cáncer y otras patologías, así como la alimentación de calidad en los hospitales, serán otras de las cuestiones que se abordarán.

Además de las mesas redondas donde se tratarán estos temas, el programa incluye un curso precongreso, que está previsto que se celebre mañana miércoles, sobre nutrición en enfermedades raras y talleres prácticos sobre avances en el diagnóstico de la pérdida de masa muscular. La apertura institucional tendrá lugar el jueves, a la que seguirá la conferencia inaugural ‘Mirar a la naturaleza con hambre’, a cargo del cocinero y propietario del restaurante Aponiente, Ángel León.

PUBLICIDAD

La SANCYD es una sociedad multidisciplinar que reúne a médicos endocrinólogos expertos en Nutrición Clínica, enfermeras, dietistas-nutricionistas, técnicos en dietética y bromatólogos hospitalarios; esta sociedad, a juicio de Vílchez y Silva, «es la principal responsable de que Andalucía sea una de las comunidades líderes en nutrición avanzada en España».

FUENTE: Junta de Andalucía

Artículo anterior
La exposición ‘Territorias. La tierra de las mujeres’, un homenaje al liderazgo femenino en el Comercio Justo, llega a Puerto Real
Artículo siguiente
AxSí Puerto Real muestra su preocupación por el estado de las instalaciones del IES Virgen del Carmen tras las últimas lluvias
Redacción
Redacciónhttps://puertorealhoy.es
La Redacción de Puerto Real Hoy te trae las noticias más importantes de nuestra localidad.

Artículos Relacionados

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

- Advertisement -
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img

Lo Último

Cargar más

Más leído

Cargar más

Puerto Real Hoy es el periódico independiente de la localidad de Puerto Real. Fundado en 2014, está hecho por periodistas titulados que acuden al rigor de la información para sus conciudadanos.

Contacto: redaccion@puertorealhoy.es

© Be First SL - ISSN: 2444-3662 || Registro ROMDA Nº RS8C2UZT5H | Stock images by Depositphotos | Design images by VistaCreate

error: El contenido está protegido.