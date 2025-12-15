La DGT intensifica los controles de alcohol y drogas del 15 al 21 de Diciembre

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha activado desde este lunes 15 y hasta el domingo 21 de diciembre una Campaña Especial de vigilancia y control del consumo de alcohol y drogas al volante, con el objetivo de reducir el riesgo de siniestros en una época marcada por reuniones familiares y encuentros sociales en los que el consumo de alcohol suele estar presente.

Según ha informado la Subdelegación del Gobierno en Cádiz, durante estos siete días se desplegarán controles preventivos en todo tipo de vías, tanto en carreteras interurbanas como en cascos urbanos, y a cualquier hora del día, con el fin de detectar y disuadir a conductores que circulen bajo los efectos del alcohol o las drogas.

Desde Tráfico recuerdan que este tipo de conductas ponen en peligro la vida del propio conductor y la del resto de usuarios de la vía, por lo que insisten en la necesidad de actuar con prudencia y responsabilidad.

Casi 40 positivos diarios en la última campaña en la provincia de Cádiz

Los datos registrados en la provincia de Cádiz refuerzan la necesidad de este tipo de dispositivos especiales. En la última campaña similar, desarrollada en julio de este mismo año, se realizaron 8.970 pruebas, de las que 278 conductores dieron positivo en alcohol y/o drogas.

Esto supone que casi 40 personas fueron detectadas cada día conduciendo tras haber consumido sustancias, una cifra que Tráfico considera “inaceptable”.

Además, las cifras de las tres últimas campañas reflejan una preocupante persistencia del problema:

278 denuncias en julio

280 en diciembre de 2024

262 en agosto del pasado año

Desde la DGT insisten en que “con que haya un solo conductor bajo los efectos del alcohol o las drogas ya se está poniendo en riesgo al resto de usuarios de la vía”, motivo por el cual se hace un llamamiento expreso a la responsabilidad individual.

Alcohol y drogas, una de las principales causas de siniestros mortales

La Estrategia Española de Seguridad Vial 2030 identifica la “tolerancia cero con los comportamientos de riesgo” como uno de sus ejes prioritarios, señalando el consumo de alcohol y drogas como una de las conductas más peligrosas al volante.

El alcohol está presente como factor concurrente o desencadenante en un tercio de los accidentes mortales. Dependiendo de la tasa, multiplica entre 2 y 15 el riesgo de sufrir un accidente, recordando la DGT que “la única tasa segura es 0,0%”.

Además, no solo incrementa la probabilidad de sufrir un siniestro, sino que agrava las consecuencias, al estar vinculado a un peor pronóstico de las lesiones.

En cuanto a sustancias, el alcohol sigue siendo la más consumida por los conductores fallecidos, seguido de la cocaína y el cannabis, y en tercer lugar los psicofármacos.

Consecuencias penales y sanciones severas

A las sanciones económicas, la retirada de puntos y la privación temporal del derecho a conducir, se suma el hecho de que el Código Penal establece que, si se produce un homicidio o lesiones graves y el conductor circulaba bajo los efectos del alcohol o drogas, la conducta pasará automáticamente a ser considerada imprudencia grave.

Las penas pueden alcanzar entre uno y cuatro años de prisión en caso de fallecimiento, y hasta un año de cárcel cuando se produzcan lesiones graves.

Un llamamiento claro a la responsabilidad

En 2024, en España fallecieron 1.785 personas en 101.996 siniestros viales, lo que confirma que el consumo de alcohol sigue siendo la segunda causa concurrente más frecuente en los accidentes de tráfico y estuvo presente en el 28% de los siniestros con víctimas mortales, con 273 casos asociados.

Desde la DGT se insiste en un mensaje claro: aunque se tenga la percepción de estar en plenas facultades, el alcohol y las drogas multiplican el riesgo. Por ello, se recomienda impedir que otras personas que hayan bebido cojan el coche y, en todo caso, no subir nunca a un vehículo con un conductor que haya consumido.