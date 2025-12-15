Puerto Real recibirá más de 2,25 millones de euros de la PATRICA en 2026

El Partido Popular de Puerto Real ha destacado que el municipio percibirá en 2026 un total de 2.253.462,13 euros procedentes del Fondo de Participación de las Entidades Locales en los Tributos de la Comunidad Autónoma (PATRICA), lo que supone un incremento del 1,5% respecto a la cuantía recibida en el ejercicio anterior.

Desde la formación popular subrayan que este aumento en la financiación municipal refleja “el compromiso firme de la Junta de Andalucía con los ayuntamientos y con el fortalecimiento de los servicios públicos locales”, en un contexto en el que muchos consistorios afrontan dificultades económicas y de gestión.

Un refuerzo económico clave para los servicios municipales

El presidente local del PP y portavoz municipal, Vicente Fernández, ha señalado que este incremento de fondos “llega en un momento especialmente importante para Puerto Real, que necesita recursos para afrontar los problemas de limpieza, mantenimiento urbano y falta de personal que arrastra desde hace años”.

Fernández ha comparado esta actualización de la PATRICA con etapas anteriores, afirmando que “mientras otros gobiernos prometieron durante décadas actualizar la financiación municipal y nunca lo hicieron, el Gobierno de Juanma Moreno vuelve a cumplir”. En este sentido, ha recalcado que “Puerto Real contará con un 1,5% más de fondos PATRICA, un aumento que garantiza estabilidad y respaldo económico para nuestra ciudad”.

PUBLICIDAD

Fondos incondicionados para servicios esenciales

Desde el Partido Popular recuerdan que la PATRICA constituye una de las principales fuentes de financiación incondicionada de los ayuntamientos andaluces, permitiendo a los municipios atender gastos básicos y sostener servicios esenciales como la limpieza viaria, el mantenimiento urbano, las instalaciones deportivas, los servicios sociales o los gastos corrientes municipales.

En este contexto, el PP insiste en que “Puerto Real necesita una gestión eficaz que aproveche cada euro”, advirtiendo de que el aumento de financiación “no puede caer en saco roto: debe traducirse en mejores servicios públicos y en una ciudad que funcione”.

Petición de responsabilidad al equipo de gobierno local

La formación popular ha hecho un llamamiento al equipo de gobierno que encabeza Aurora Salvador para que gestione estos recursos de forma “responsable, transparente y eficiente”, recordando que el municipio atraviesa una situación complicada en varios servicios básicos.

“La Junta de Andalucía cumple con Puerto Real. Ahora es imprescindible que el Ayuntamiento esté a la altura y gestione adecuadamente esta financiación. Los vecinos no pueden seguir soportando una ciudad sucia y abandonada”, concluye la nota remitida por el Partido Popular.