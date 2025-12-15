La Junta invierte más de 780.000 euros en aulas digitales interactivas en de Puerto Real

El concejal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Puerto Real y presidente local del PP, Vicente Fernández, ha destacado la inversión de 781.708,01 euros que la Junta de Andalucía destinará al municipio para la implantación de aulas digitales interactivas en centros educativos públicos, dentro del Proyecto Aula Digital Interactiva (ADI).

Esta actuación permitirá dotar a colegios e institutos del casco urbano y del Río San Pedro de equipamiento tecnológico avanzado, con el objetivo de modernizar los procesos de enseñanza-aprendizaje y reforzar la transformación digital del sistema educativo andaluz.

Según ha señalado Fernández, “esta inversión demuestra que la Junta de Andalucía apuesta de forma clara por la educación pública, dotando a nuestros centros de herramientas modernas que mejoran el aprendizaje y preparan a nuestros alumnos para el futuro”.

Centros educativos de Puerto Real beneficiados por el proyecto ADI

El programa ADI llegará a un total de 16 centros públicos de Puerto Real, abarcando Educación Infantil, Primaria, Secundaria y Educación Permanente, con las siguientes cuantías asignadas:

CEPR Arquitecto Leoz : 82.121,19 €

CEIP El Trocadero : 42.138,27 €

Escuela Infantil Elvira Lindo : 10.004,76 €

CEPER Inspector Francisco Poveda Díaz : 21.213,11 €

CEIP Juan XXIII : 20.476,12 €

IES La Jarcia : 54.786,01 €

Residencia Escolar Las Canteras : 36.126,46 €

IES Manuel de Falla : 87.300,04 €

IES Profesor Antonio Muro : 96.590,03 €

CEIP Reggio : 42.467,29 €

CEIP Reyes Católicos : 44.358,71 €

Escuela Infantil Tierra y Libertad : 4.769,03 €

IES Virgen del Carmen : 158.840,14 €

IES La Algaida (Río San Pedro) : 37.293,02 €

CEPR Río San Pedro : 37.373,49 €

Escuela Infantil Viento del Sur (Río San Pedro): 5.850,34 €

La inversión forma parte del despliegue de más de 59.400 aulas digitales interactivas en toda Andalucía, impulsado por la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional y financiado en gran parte con fondos europeos.

Tecnología educativa para todos los barrios y etapas

Vicente Fernández ha subrayado que esta actuación alcanza a todo el municipio sin distinción, beneficiando tanto a centros del centro urbano como del Río San Pedro y cubriendo todas las etapas educativas.

“Hablamos de centros públicos andaluces, donde estudian nuestros niños, jóvenes y adultos. Dotarlos de tecnología moderna es garantizar igualdad de oportunidades, innovación educativa y calidad en la enseñanza”, ha afirmado el dirigente popular.

Asimismo, Fernández ha señalado que este tipo de inversiones suponen un cambio de rumbo respecto a etapas anteriores, marcadas —según ha indicado— por la falta de actualización tecnológica en muchos centros.

“Hoy la educación pública andaluza avanza con hechos, con inversiones reales y con planificación. Puerto Real es un claro ejemplo de ello”, ha concluido.