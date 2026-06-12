La Confluencia de Izquierdas califica de «histórico» el Presupuesto Municipal: «Menos dinero para los bancos y más para Puerto Real»

La Confluencia de Izquierdas ha aprobado este jueves los Presupuestos Municipales de 2026, unas cuentas «históricas que demuestran que es posible sanear el Ayuntamiento sin recortar servicios».

«Puerto Real contará con un presupuesto superior a los 46 millones de euros, un 23% más que en 2023, lo que permitirá disponer de cerca de 10 millones de euros adicionales para mejorar la ciudad y la calidad de vida de sus vecinos y vecinas».

«Estos presupuestos son el resultado de una gestión económica responsable que ha permitido reducir la deuda municipal de más de 96 millones de euros hasta los 53 millones actuales. Mientras la deuda baja, aumentan los recursos destinados a la ciudadanía. Por tanto el mensaje es claro: cada vez menos dinero para los bancos y cada vez más dinero para Puerto Real», apunta el concejal de Hacienda, José Alfaro.

Las nuevas cuentas suponen un «refuerzo histórico de lo público. Se corrigen décadas de servicios sin actualizar en un municipio que ha crecido, pero que no había visto crecer sus recursos en la misma medida. Limpieza viaria, parques, jardines, colegios públicos e infraestructuras dejan de sobrevivir con presupuestos obsoletos y pasan a tener la financiación que realmente necesitan. Se acaba con una inercia de abandono que nadie quiso tocar durante años», inciden desde la formación de izquierdas.

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«Reforzar las empresas públicas no es una opción, es una obligación política», señala Alfaro. «EPSUVI se convierte en una herramienta clave para hacer frente a uno de los grandes problemas del país: la vivienda. Más recursos para rehabilitar, más capacidad para ampliar parque público y una Oficina de Proyectos para dejar de depender del mercado y empezar a gestionar la ciudad. En paralelo, GEN refuerza su papel en limpieza, zonas verdes, edificios municipales y transición energética, apostando claramente por la gestión pública frente a la externalización».

«Además de los casi 5 millones de euros que el presupuesto contempla para las empresas públicas, incluye más de 4 millones de euros en inversiones directas que irán para la rehabilitación del Pabellón Municipal de Deportes, a mejorar y mantener el pavimento de aceras y carreteras, la reforestación de Las Canteras, a la construcción de más kilómetros de carriles bici, dotar de más equipamiento a nuestras playas, mejoras en los servicios sociales o actuaciones en instalaciones municipales como el Centro Administrativo, la Casa de la Juventud o el Archivo Municipal». Desde la Confluencia han apuntado que «estas son inversiones que responden a problemas reales y demandas históricas de Puerto Real».

«Es un triunfo como equipo de Gobierno lo que hoy hemos logrado», subraya la alcaldesa, Aurora Salvador. «Porque este presupuesto no solo invierte en infraestructuras, sino también en derechos: más ayudas de emergencia social, más cultura, más juventud, más mayores, más tejido asociativo, más igualdad y, por primera vez, una partida específica de Memoria Democrática para empezar a reparar lo que nunca debió ser olvidado. Esa partida permitirá, junto a la Universidad de Cádiz, investigar a las personas desaparecidas durante la Guerra Civil en el municipio, dando un paso histórico en la recuperación de la memoria en Puerto Real».

«Este presupuesto demuestra que hay otra forma de gobernar. Una en la que el dinero deja de ir a los bancos y vuelve a su sitio natural: al pueblo. Porque gobernar es elegir, y aquí se ha elegido claramente a Puerto Real primero», resume José Alfaro.

Desde la Confluencia de Izquierdas expresan su «satisfacción» por la aprobación de unos presupuestos que califican de «históricos, necesarios y que permitirán seguir transformando la vida de toda la ciudadanía».

FUENTE: Confluencia de Izquierdas de Puerto Real