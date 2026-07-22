Adelante Andalucía propone reforzar la identidad histórica del Río San Pedro con la nueva calle Batería José Zorraquín

Adelante Andalucía Puerto Real llevará al próximo Pleno una moción para solicitar el cambio de denominación de la actual calle Paraguay, ubicada en la barriada del Río San Pedro, por la de calle Batería José Zorraquín Merino, una propuesta que pretende poner en valor el patrimonio histórico del municipio y reconocer el papel desempeñado por Puerto Real durante la Guerra de la Independencia y el nacimiento del constitucionalismo español.

El portavoz local de Adelante Andalucía, Antonio Gil, señala que «los nombres de nuestras calles hablan de quiénes somos y de qué queremos transmitir a las generaciones futuras. Puerto Real tiene una historia extraordinaria ligada a la defensa de la libertad y de los valores democráticos, y creemos que esa historia merece estar presente también en nuestro callejero».

La moción recuerda que la antigua Batería de Zorraquín formó parte del sistema defensivo de la Bahía de Cádiz que hizo posible resistir el asedio napoleónico y permitió la celebración de las Cortes de Cádiz y la aprobación de la Constitución de 1812. Asimismo, destaca la figura de José Zorraquín Merino como uno de los juristas y parlamentarios que defendieron los principios constitucionales, firme defensor de las libertades, la representación parlamentaria y el Estado de Derecho.

Gil explica que «esta propuesta no consiste únicamente en cambiar el nombre de una calle. Supone recuperar un episodio fundamental de nuestra historia local, reconocer el papel del Río San Pedro en la defensa de la Bahía de Cádiz, rendir homenaje a quienes hicieron posible el nacimiento del constitucionalismo español y reivindicar unos valores democráticos que siguen plenamente vigentes y que forman parte del patrimonio colectivo de Puerto Real».

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Además del cambio de denominación, la moción propone incorporar la instalación de un elemento interpretativo —como un código QR o un panel informativo— que permita a vecinos y visitantes conocer tanto la historia de la antigua Batería de Zorraquín como la trayectoria de José Zorraquín Merino.

FUENTE: Adelante Andalucía