Carlos Salguero: «No son los presupuestos que habría hecho el PSOE, pero Puerto Real no puede seguir viviendo con unas cuentas de 2023»

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Puerto Real ha anunciado que «se abstendrá en la votación de los Presupuestos Municipales», una decisión que responde a «un ejercicio de responsabilidad con el municipio y con la ciudadanía», pese a mantener «importantes discrepancias» con el proyecto presentado por el Gobierno local.
El portavoz socialista, Carlos Salguero, ha recordado que los últimos presupuestos aprobados fueron los impulsados por el anterior gobierno socialista el 18 de mayo de 2023, por lo que las cuentas que ahora se someten a debate «son las primeras de la presente legislatura, más de tres años después».
«Durante todo este tiempo, Puerto Real ha vivido instalado en la improvisación, con modificaciones presupuestarias continuas y sin una planificación económica seria que permitiera responder a las necesidades reales del municipio», ha señalado.
Desde el PSOE consideran que esta situación ha tenido consecuencias directas para la ciudadanía, especialmente en materia de empleo y gestión municipal. «Se han perdido oportunidades para desarrollar ofertas de empleo público y proyectos importantes mientras el Gobierno insistía en que existían otras fórmulas para sacar adelante estas iniciativas sin necesidad de aprobar unos nuevos presupuestos. La realidad ha demostrado que esas alternativas nunca llegaron», ha afirmado el portavoz socialista.
A pesar de estas críticas, el Grupo Socialista entiende que Puerto Real «no puede continuar funcionando con unos presupuestos diseñados para una realidad completamente distinta a la actual. Estos no son nuestros presupuestos y habríamos establecido prioridades diferentes. Sin embargo, también es cierto que incorporan incrementos en partidas que el PSOE ha defendido durante estos años, demostrando que nuestras propuestas responden a necesidades reales del municipio», ha explicado Salguero.
Para el PSOE, la abstención representa «una forma de hacer política basada en el interés general y no en el bloqueo institucional. Nuestra labor como oposición es fiscalizar, proponer alternativas y denunciar aquello que consideramos erróneo, pero también actuar con responsabilidad cuando el interés de Puerto Real está por encima del interés partidista», ha señalado.
El Grupo Municipal Socialista ha exigido al Gobierno local que esta aprobación marque «el inicio de una nueva etapa de planificación y estabilidad económica, dejando atrás tres años de gestión basada en la excepcionalidad y la improvisación».
«Que nadie interprete nuestra abstención como un respaldo a la gestión del Gobierno. Es un compromiso con Puerto Real y con sus vecinos y vecinas. Siempre defenderemos nuestras ideas, pero nunca utilizaremos a nuestro pueblo como rehén de una estrategia política. Porque los gobiernos pasan, pero las oportunidades perdidas tardan muchos años en recuperarse», ha concluido Carlos Salguero.
FUENTE: PSOE Puerto Real