El Campus Corresponsable regresa al CEIP Reggio y CEIP Río San Pedro para apoyar la conciliación

La alcaldesa de Puerto Real, Aurora Salvador, y la concejala de Feminismos-LGTBI, Lorena Díaz, han visitado el ‘Campus de Verano Puerto Real Corresponsable 2026’, que se desarrolla entre el 1 de julio y el 31 de agosto en el CEIP Reggio y el CEIP Río San Pedro, con el objetivo de facilitar la conciliación de la vida familiar, personal y laboral durante el periodo estival.

Durante la visita, ambas responsables municipales han conocido el funcionamiento de esta segunda edición del programa, que amplía su oferta respecto al pasado año. El campus cuenta con 72 plazas y ofrece a los menores actividades educativas, lúdicas y de convivencia.

Aurora Salvador ha agradecido a las direcciones de ambos centros educativos su colaboración al ceder sus instalaciones para el desarrollo del campus. La alcaldesa ha subrayado la importancia de este tipo de recursos para apoyar a las familias durante el verano, permitiendo compatibilizar responsabilidades laborales y el cuidado de los menores, al tiempo que estos disfrutan de un espacio de ocio y aprendizaje.

Por su parte, Lorena Díaz ha señalado que «creemos que la administración pública debe asumir un papel proactivo e indispensable para garantizar la conciliación de la vida laboral y familiar, por lo tanto, volvemos a poner en pie el campus en su segunda edición, ampliando las plazas en relación al año anterior, siendo 72 plazas las ofertadas. Además, la edil ha añadido que “se trata de fomentar la conciliación en las familias, de que estos niños y niñas tengan actividades de convivencia. Seguiremos apostando por estas iniciativas los años siguientes».

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El programa está cofinanciado por la Junta de Andalucía dentro del Plan Corresponsables 2025, adscrito a la Secretaría de Familias, Igualdad, Violencia de Género y Diversidad de la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad.

FUENTE: Ayto. de Puerto Real