La Asamblea Ciudadana por el Clima avanza en nuevas acciones de participación de cara al Día Internacional de la Tierra

Ayer martes, 17 de febrero, tuvo lugar en el Centro Cultural Rosa Butler una nueva sesión de la Asamblea Ciudadana por el Clima, un espacio participativo incluido en el Plan Municipal frente al Cambio Climático del Ayuntamiento de Puerto Real.

Durante el encuentro, se realizó un balance del desarrollo de las acciones recogidas en dicho Plan, analizando los avances logrados y señalando aquellos aspectos que requieren impulso durante los próximos meses.

No obstante, el punto central del orden del día estuvo dedicado a la propuesta de una nueva iniciativa que la Asamblea desea desarrollar en torno al sábado 21 de marzo, con motivo del Día Internacional de la Tierra.

El objetivo principal de esta actividad es favorecer un espacio de encuentro que permita generar sinergias entre los colectivos participantes, así como atraer a nuevas asociaciones y a ciudadanía interesada en la protección del medio ambiente y en los efectos del cambio climático.

PUBLICIDAD

La idea es articular una jornada abierta, dinámica y colaborativa, que combine información, debate y participación activa, reforzando el compromiso colectivo con la sostenibilidad local.

La reunión concluyó con la creación de un grupo motor, encargado de coordinar la organización y el desarrollo de esta actividad junto con el Ayuntamiento, garantizando así una planificación conjunta y eficiente. Este grupo está integrado por representantes de entidades como El Pulmón de la Bahía, La Termometrada, Natura sin Basura y el propio Ayuntamiento, además de personas que se han sumado a título individual.

Con esta nueva iniciativa, la Asamblea Ciudadana por el Clima continúa consolidándose como un espacio estable de participación ambiental, impulsando acciones que contribuyen a una Puerto Real más sostenible y resiliente.

FUENTE: Ayto. de Puerto Real