Escolares del CEIP El Trocadero visitan el Archivo Municipal para acercarse a la historia de Puerto Real

El alumnado de 5º de Primaria del CEIP El Trocadero ha visitado este martes el Archivo Municipal de Puerto Real, una actividad incluida en la Oferta Educativa Municipal que el Ayuntamiento pone a disposición de los centros escolares para acercarles el funcionamiento de este importante recurso público.

Durante la visita, los escolares han podido conocer de primera mano las instalaciones, así como explorar algunos de los documentos históricos que se custodian en el edificio, conservados por el personal técnico del Archivo. Fueron precisamente los trabajadores municipales quienes ofrecieron explicaciones adaptadas a la edad del alumnado, mostrando cómo se preserva la documentación y por qué es fundamental para comprender la evolución del municipio.

El concejal responsable del área de Archivo, Antonio Gil, ha subrayado el valor pedagógico de esta iniciativa:

«Es fundamental que los niños y niñas de Puerto Real conozcan la existencia del Archivo Municipal, un espacio donde se guarda la memoria de nuestra ciudad. Acercarles a este recurso fomenta el interés por la historia local y les ayuda a entender la importancia de cuidar y preservar nuestro patrimonio documental», destacó.

PUBLICIDAD

La actividad continuará realizándose a lo largo del curso, y los centros educativos interesados pueden solicitar su participación a través de la propia Oferta Educativa Municipal. El Ayuntamiento recuerda que el Archivo Municipal es un recurso abierto, cercano y clave para la divulgación del pasado y la identidad de Puerto Real.

FUENTE: Ayto. de Puerto Real