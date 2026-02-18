14.1 C
Puerto Real
miércoles, 18 febrero, 2026
spot_img
InicioLocalEducación

Escolares del CEIP El Trocadero visitan el Archivo Municipal para acercarse a la historia de Puerto Real

Redacción
By Redacción
0
2

El alumnado de 5º de Primaria del CEIP El Trocadero ha visitado este martes el Archivo Municipal de Puerto Real, una actividad incluida en la Oferta Educativa Municipal que el Ayuntamiento pone a disposición de los centros escolares para acercarles el funcionamiento de este importante recurso público.

Durante la visita, los escolares han podido conocer de primera mano las instalaciones, así como explorar algunos de los documentos históricos que se custodian en el edificio, conservados por el personal técnico del Archivo. Fueron precisamente los trabajadores municipales quienes ofrecieron explicaciones adaptadas a la edad del alumnado, mostrando cómo se preserva la documentación y por qué es fundamental para comprender la evolución del municipio.

El concejal responsable del área de Archivo, Antonio Gil, ha subrayado el valor pedagógico de esta iniciativa:

«Es fundamental que los niños y niñas de Puerto Real conozcan la existencia del Archivo Municipal, un espacio donde se guarda la memoria de nuestra ciudad. Acercarles a este recurso fomenta el interés por la historia local y les ayuda a entender la importancia de cuidar y preservar nuestro patrimonio documental», destacó.

PUBLICIDAD

La actividad continuará realizándose a lo largo del curso, y los centros educativos interesados pueden solicitar su participación a través de la propia Oferta Educativa Municipal. El Ayuntamiento recuerda que el Archivo Municipal es un recurso abierto, cercano y clave para la divulgación del pasado y la identidad de Puerto Real.

FUENTE: Ayto. de Puerto Real

Artículo anterior
La Hermandad de la Vera-Cruz celebrará sus cultos del 26 al 28 de febrero y el 1 de marzo el XLV Pregón a la Virgen de la Amargura
Artículo siguiente
La Asamblea Ciudadana por el Clima avanza en nuevas acciones de participación de cara al Día Internacional de la Tierra
Redacción
Redacciónhttps://puertorealhoy.es
La Redacción de Puerto Real Hoy te trae las noticias más importantes de nuestra localidad.

Artículos Relacionados

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

- Advertisement -
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img

Lo Último

Cargar más

Más leído

Cargar más

Puerto Real Hoy es el periódico independiente de la localidad de Puerto Real. Fundado en 2014, está hecho por periodistas titulados que acuden al rigor de la información para sus conciudadanos.

Contacto: redaccion@puertorealhoy.es

© Be First SL - ISSN: 2444-3662 || Registro ROMDA Nº RS8C2UZT5H | Stock images by Depositphotos | Design images by VistaCreate

error: El contenido está protegido.