Puerto Real acogerá el III Campus Joventut de Badalona

Un año más, el baloncesto de Puerto Real volverá a vivir un verano especial, ya que La Villa acogerá el III Campus Joventut de Badalona, que se desarrollará en dos turnos: del 20 al 24 de julio y del 27 al 31 de julio.

Tras el éxito de pasadas ediciones, la Sala de Barrio de las 512 Viviendas volverá a acoger estas jornadas de baloncesto de la mano del club de la Liga Endesa, que además cuentan con la colaboración del Club Baloncesto Puerto Real.

El Joventut de Badalona, reconocido por su trabajo de cantera a lo largo de los años, llegará así a Puerto Real para desarrollar su metodología, donde los entrenadores de La Penya guiarán a los participantes para que descubran su máximo potencial mientras disfrutan de una experiencia enriquecedora y motivadora.

Este Campus está diseñado para jugadores y jugadoras nacidos entre 2008 y 2019; los participantes podrán disfrutar además de una liga interna de partidos, donde la diversión y la pasión por el juego se combinan para que cada jugador y jugadora pongan en práctica las habilidades aprendidas.

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Todos los participantes recibirán una camiseta reversible de La Penya, además el Campus contará con diferentes sorpresas por parte del Joventut de Badalona, que harán de esta experiencia algo inolvidable.

Las plazas para este Campus son limitadas —hasta completar aforo—, con un precio de 159 € para disfrutar de esta experiencia única.

Las inscripciones se pueden realizar a través de las redes sociales creadas para tal evento (Instagram / Facebook) y en los teléfonos 669 239 983 y 665 609 531.

FUENTE: Campus Joventut de Badalona Puerto Real