Los Encuentros SER abordan en Puerto Real el papel del mar en el futuro alimentario

Puerto Real ha acogido hoy la celebración de los Encuentros SER, organizados por Radio Cádiz con motivo del Día Marítimo Europeo, bajo el lema ‘El futuro de la alimentación pasa por el mar’.

El encuentro, enmarcado en el programa organizado por el Ateneo Literario, de las Artes y Ciencias de Puerto Real con distintas colaboraciones, ha reunido a representantes institucionales, expertos y profesionales de distintos ámbitos para reflexionar sobre el papel del mar en la alimentación, la sostenibilidad y el desarrollo económico.

Tras las intervenciones institucionales, entre ellas de la alcaldesa Aurora Salvador, comenzaba un completo programa de conferencias y mesas redondas. Durante el desarrollo del encuentro se ha puesto de manifiesto que el mundo se encuentra en un momento decisivo: la población mundial continúa creciendo, los recursos naturales son cada vez más limitados y el cambio climático está transformando la forma de producir y consumir alimentos.

Ante este escenario, el mar emerge como una de las grandes soluciones sostenibles del siglo XXI. Europa cuenta con un enorme potencial marítimo gracias a su extensa costa, su tradición pesquera, la innovación científica y su liderazgo en economía azul. No obstante, también existe una responsabilidad compartida: garantizar que el aprovechamiento de los recursos marinos se realice de forma sostenible, equilibrada y respetuosa con los ecosistemas.

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Durante las distintas intervenciones se ha destacado que el mar no solo es una fuente de alimentación, sino también un motor de empleo, un impulso para la economía local y un elemento clave para fortalecer las comunidades costeras. En este sentido, se ha subrayado que el mar no solo forma parte de la identidad de los territorios, sino que también resulta esencial para la seguridad alimentaria y el futuro común.

El encuentro ha servido además para reconocer el trabajo de pescadores, salineros, científicos, empresas, puertos, centros educativos y organizaciones que contribuyen diariamente a construir una Europa más sostenible, innovadora y preparada para los retos del mañana.

Asimismo, se ha puesto en valor el enorme potencial de los océanos como garantía de sostenibilidad, innovación y desarrollo económico, destacando el papel que puede desempeñar Puerto Real en este debate. No en vano, hablar de Puerto Real es hablar del mar: su identidad, su economía, su cultura y su forma de vida están profundamente ligadas a la Bahía de Cádiz.

El mar ha sido durante generaciones una fuente de empleo, alimentación, conocimiento y oportunidades para el municipio, y hoy sigue siendo un elemento estratégico fundamental para afrontar los desafíos del siglo XXI.

FUENTE: Ayto. de Puerto Real