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jueves, 21 mayo, 2026
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Adjudicadas las obras para mejorar la seguridad y accesibilidad en varios cruces semafóricos

Redacción
By Redacción
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El Ayuntamiento de Puerto Real ha adjudicado en estos días el contrato para la implantación de regulación semafórica en varios cruces del término municipal, con un valor estimado de treinta mil euros y un plazo de ejecución de 20 días hábiles desde la adjudicación.

El proyecto contempla la instalación completa de sistemas semafóricos en dos cruces con alta densidad de tráfico y gran presencia peatonal:

  • Calle Teresa de Calcuta con calle Sagasta.
  • Avenida de la Constitución, a la altura de calle Doctor Sánchez Bisch.

Las actuaciones incluyen la colocación de columnas y báculos semafóricos, la ejecución de canalizaciones eléctricas, la conexión con reguladores y la puesta en funcionamiento conforme a la normativa vigente.

Además, los sistemas incorporan tecnología avanzada para mejorar la accesibilidad, como dispositivos acústicos con conectividad bluetooth que permiten su activación automática, así como pulsadores para peatones con señalización luminosa y cuenta atrás.

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El concejal de Infraestructuras, Antonio Gil, ha destacado que esta actuación «responde a una necesidad clara de mejorar la seguridad vial en puntos muy transitados del municipio, especialmente en entornos con presencia de personas vulnerables».

Asimismo, ha subrayado que «la incorporación de tecnología accesible en los semáforos supone un paso importante para facilitar el día a día de las personas con discapacidad visual, garantizando cruces más seguros y adaptados».

FUENTE: Ayto. de Puerto Real

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