El Foro Municipal de Deportes aborda la programación de eventos y la optimización de instalaciones

El Foro Municipal de Deportes de Puerto Real ha celebrado este lunes una nueva reunión presidida por la concejala de Deportes, Virginia Mena, con la participación de diversos colectivos y clubes locales, entre ellos Nogara Dojo, Maratón Puerto Real, CD Escuela Cadista, Centro de Participación Activa, La Unión Los Amigos, CD La Salle, Sporting Puertorrealeña, Club de Tenis, Senderismo El Camaleón y Surorientando.

Durante el encuentro se dio cuenta de los próximos eventos deportivos que tendrán lugar en el municipio, tanto en instalaciones como al aire libre. Entre ellos destacan pruebas de orientación en el Paco Gallego con motivo de la Semana Mundial, convivencias de clubes a final de temporada, regatas de vela, torneos de fútbol, exhibiciones de artes marciales y la celebración del I Campeonato Provincial de Kárate.

También se anunciaron una jornada de puertas abiertas de tiro con arco, el Memorial Pepe Martínez Alonso ‘La carrera de Pepe’, el III Campus de Baloncesto Juventut–CB Puerto Real y el Día de la Bicicleta previsto para septiembre. Asimismo, algunos clubes plantearon la recuperación de los Juegos de Primavera y la organización de un encuentro final para menores.

En cuanto a ayudas económicas, se informó de la convocatoria de subvenciones de la Diputación de Cádiz, cuyo plazo permanecerá abierto hasta el próximo al 11 de junio.

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Otro de los asuntos centrales fue la propuesta de bases y criterios para la asignación de espacios de entrenamiento en instalaciones deportivas municipales, ante el crecimiento de los equipos y la limitación de recursos. Entre los requisitos, se establece que las categorías hasta infantil deberán contar con al menos un 70% de deportistas federados empadronados en Puerto Real, porcentaje que será del 60% en categorías superiores. También se tendrá en cuenta la antigüedad de los equipos de clubes como criterio de distribución.

En el turno de ruegos y preguntas, se puso de manifiesto la predisposición de los clubes a colaborar con el Ayuntamiento en la organización de actividades conjuntas para dinamizar el deporte local. Por su parte, la concejala mostró su disposición a impulsar y apoyar estas iniciativas de forma coordinada.

Virginia Mena, valora positivamente el desarrollo del encuentro, destacando «la participación de los clubes y su implicación en la vida deportiva del municipio». La edil subrayó la importancia de estos foros como espacios de diálogo y coordinación, señalando que «el crecimiento del deporte local es una buena noticia, aunque también nos plantea el reto de optimizar al máximo los recursos disponibles». Asimismo, reiteró el compromiso del Ayuntamiento de seguir trabajando de la mano de los clubes para impulsar nuevas iniciativas que fomenten la práctica deportiva y la convivencia.

FUENTE: Ayto. de Puerto Real